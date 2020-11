Glostrup Medborgerhus indviet

Torsdag eftermiddag kunne John Engelhardt klippe den røde snor til Glostrup Medborgerhus. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det tidligere ungdomscenter i Rådhusparken skal fremover hedde Glostrup Medborgerhus. Det blev indviet torsdag eftermiddag og taget i brug mandag morgen af foreninger og musikskolen

Af Jesper Ernst Henriksen

En af de ting, som Samarbejdsgruppen (S, SF, EL, K og Bylisten) nåede at få gennemført i løbet af sin tid ved magten, var omdannelsen af det tidligere ungdomscenter i Rådhusparken til et kultur-, foreningens- og medborgerhus.

Efter en læserkonkurrence har vi her i Folkebladet kaldt det Kastanjen, men på et møde i kommunalbestyrelsen blev det vedtaget, at navnet fremover skal være Glostrup Medborgerhus, som vi selvfølgelig også vil bruge her i Folkebladet.

Huset blev indviet torsdag eftermiddag, og allerede mandag havde foreninger og musikskolen rykket sine sidste aktiviteter fra Glostrup Fritidscenter og over i medborgerhuset.

– Det er på alle måder en svær tid, vi oplever på grund af ny coronavirus og alle dens benspænd. Men der er lyspunkter. For i dag kan jeg sige velkommen itl denne mini-indvielse af vores nye medborgerhus. Vi er kun en lille sluttet skare til stede, men når vi får lagt al corona-virakken bag os, skal der summe af liv og glæde her i huset. Det glæder jeg mig meget til. Huset skal gerne blive et sted, hvor der opstår gode, nye samarbejder og venskaber på tværs af foreninger og musikskolen, sagde borgmester John Engelhardt, inden han klippede den røde snor.