Glostrup har fået ny veterankoordinator

Jeanne Blyme er ny veteran- koordinator i Glostrup Kommune. Foto: Camilla Hey

GLOSTRUP. Glostrup Kommunes nye veterankoordinator vil i tæt kontakt med foreningsverdenen for at formidle viden om veteraner. Hun glæder sig til at møde Glostrups veteraner og deres pårørende og formidle de muligheder, de har via veteransagen

Af Jesper Ernst Henriksen

I foråret stoppede Glostrup Kommune sit samarbejde med kommunens første veterankoordinator, Morgan Johnson, der skulle på opgave for det amerikanske forsvar. Nu er der ansat en ny, det er Jeanne Blyme, der er ansat som Glostrup Kommunes nye veterankoordinator.

Det ligger Jeanne på sinde, at ordet veteran ikke kun forbindes med historier om ødelagte mennesker. Hun mener, at de indsatser, som danske soldater bidrager med ude i verden, i høj grad er fortællinger om stærke kompetencer, professionelle indsatser og god uddannelsesbaggrund, hvor danske mænd og kvinder vender hjem med erfaringer, som både virksomheder og foreningslivet nyder godt af – hvis vi sørger for at få det til at ske.

Jeanne glæder sig til at snakke med kommunens veteraner om løst og fast:

– Og hvis du ikke er vant til at være i kontakt med kommunen, kan jeg hjælpe med at finde frem til de rigtige personer for dig. Jeg er i tæt kontakt med de muligheder, der tilbydes, gennem Forsvarets Veterancenter. Og dertil kommer, at jeg kender et væld af gode mennesker fra mange af de frivilligbaserede organisationer i veteransagen”, siger Jeanne.

Hun glæder sig ligeledes til at lære Glostrup Kommunes foreningsliv at kende. Hun vil gerne opfordre foreningerne til at kontakte hende med henblik på et besøg, der kunne indeholde en debat eller et foredrag om veteraner i foreningslivet.

Jeanne vil gerne påpege, at Danmark, foruden soldater, også udsender politifolk, sygeplejersker, læger, præster, psykologer og folk fra beredskabet.

– Og de er også veteraner, og dermed velkomne til at kontakte mig, ligesom pårørende – voksne som børn – til udsendte kan henvende sig.

Gennem ild og vand

Jeanne Blyme kan også træffes på åbningen af udstillingen Gennem Ild og Vand om Danmarks udsendte til krig, kriser og katastrofer. Den foregår på Glostrup Bibliotek 23. november kl. 19 og byder på fire lokale veteraners personlige historie om det at være udsendt af Danmark. Derefter kan der stilles spørgsmål til veteranerne.

Selve udstillingen sætter fokus på de udsendtes missioner fra 1948 og frem til nutiden via personlige kortfilmsfortællinger, faktuel viden og forskellige artefakter. Udstillingen kan besøges frem til 4. december 2020.

Veteranernes verden

Jeanne Blyme har været medstifter af en veterancafé og et tværgående veteranråd mellem fem kommuner. Derudover har hun de sidste godt to år været ansat som veterankoordinator i Ballerup Kommune.

– Jeg har arbejdet i veteranfeltet siden 2015, hvor jeg har sat præg på frivillige indsatser, hvor veteraner hjælper veteraner. Jeg har desuden gennemført en række projekter, med støtte fra en pulje i Forsvarets Veterancenter – projekter, der har haft til formål at skabe dialog om veteransagen med udgangspunkt i de gode veteranhistorier, fortæller Jeanne Blyme.

Jeanne er vokset op med to forældre fra den militære verden, som begge har været udsendt til nogle af verdens brændpunkter i forskellige roller. Det har været medvirkende til en stærk indsigt i militærets sprog og værdier.