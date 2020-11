Gæster stjal tredjeplads fra Brøndby

Brøndby Volleyball Klub indkasserede sæsonens tredje nederlag, da VK Vestsjælland var på besøg i Stadionhal 1 torsdag aften. Foto: Robert Hendel

SPORT. Det begyndte lovende, men sluttede desværre med et nederlag, da VK Vestsjælland løb med sejren og skubbede Brøndby væk fra tredjepladsen i Volleyligaen

Af Robert Hendel

Trods en god start måtte Brøndby Volleyball Klub indkassere sæsonens tredje nederlag, da VK Vestsjælland kom på besøg torsdag aften.

De to sidste sæsoners sølvvindere fra Brøndby har fået en svingende start på sæsonen, hvor de første tre kampe endte med nederlag. Siden er det blevet til to sejre i træk, og den positive stime skulle de normalt så sejrsvante volleyball-kvinder fra Brøndby forsøge at følge op på torsdag aften.

Det så ud til at lykkes i begyndelsen af kampen mod VK Vestsjælland, hvor hjemmeholdet lagde bedst ud.

Brøndby sad solidt på spillet i første sæt, hvor de unge talenter Tajma Muharemovic og Sille Hansen første an med flotte servestimer, mens centerspillerne Mette Breuning og Rocio Fortuna havde godt gang i blokaderne i et sæt, der endte med de overbevisende cifre 25-17.

Hjemmeholdet formåede dog ikke at følge den gode start på kampen op i andet sæt. De vestsjællandske gæster bragte sig foran, men Brøndby fik samlet op på flotte servemodtagninger af Laura Kjelstrup og godt angrebsspil af Sille Hansen og Sofia Bisgaard. Dog fik VK Vestsjælland skab et nyt hul, hver gang Brøndby fik kontakt. Hjemmeholdet nåede at få udlignet til 23-23, men så snuppede VK Vestsjælland de to afgørende points frem til 25-23.

I tredje sæt fik Brøndby en skrækkelig start, hvor især gæsternes makedonske hæver Sofija Richlieva lagde stærkt ud med en velplaceret serv, som Brøndby slet ikke fik styr på.Ved 0-6 tog VK Vestsjællands columbianske anfører Oriana Guerrero over og presse Brøndby yderligere i bund, mens de gulblusedes angrebsspil var faldet voldsomt i niveau, og det gav gæsterne en føring på 13-3.

Brøndby fik dog lidt bedre styr på spillet, som sættet skred frem, men selvom hjemmeholdet i resten af sættet lavede fire point mere end gæsterne, var det ikke nok til en sætsejr. Sættet endte 25-19 til VK Vestsjælland, og dermed var Brøndby tvunget til at vinde fjerde sæt, hvis det skulle blive til en hjemmesejr.

De gode takter på tredje sæts afslutning så ud til at få Brøndby i gang igen og hjemmeholdet fik en god start på fjerde sæt hvor det blev til føringer på 9-5 og 17-11, inden VK Vestsjællands Clara Windeleff godt hjulpet af en forrygende spillende Oriana Guerrero ved nettet fik udlignet til 17-17. Tre rotationer senere lukkede gæsterne kampen med en sætsejr på 25-20 til stor skuffelse for hjemmeholdet, der måtte indkassere sæsonens fjerde nederlag i seks kampe.

Dermed overtager VK Vestsjælland tredjepladsen fra netop Brøndby.

Næste vigtige kamp for Brøndby Volleyball Klub bliver på udebane i kvartfinalen i landspokalturneringen den 21. november mod Ikast.

Læs også