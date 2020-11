Gadeteam skaber tryghed

Gadeteamet består af Martin, Ida Marie, Fuat og Jonas, der går to og to på gaderne i Vallensbæk om aftenen i hverdage og weekender for at skabe tryghed.

VALLENSBÆK. Vallensbæks gadeteam opsøger børn og unge i bybilledet for at skabe tryghed for byens borgere og hjælpe de unge godt på vej i livet

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er aften på Stationstorvet. Under S-togsbroen står der en gruppe unge tæt samlet. De er iført mørke hættetrøjer og farverige sneakers, og de skubber drillende til hinanden, mens de griner og taler højlydt.

Sådan kan en almindelig hverdagsaften se ud i Vallensbæk – og for Vallensbæks gadeteam. Gadeteamet i Vallensbæk Kommune er en del af kommunens SSP-arbejde – et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi – og de er til for at skabe tryghed for kommunens borgere, når de færdes i bybilledet.

– Hvis der står ti drenge samlet, kan det udadtil se utrygt ud, selvom de måske bare hænger ud og hygger sig. Der kan vi som gadeteam gå ind og mærke stemningen, siger gadeteam-ansat Fuat Gümüş.

Denne tilgang giver mulighed for at opløse konflikter, før de opstår. Men selvom gadeteamet er til for at skabe tryghed i Vallensbæk, er de ikke politimænd:

– Vi har en mere pædagogisk tilgang til tingene. Vi er synlige i gadebilledet, så hvis de unge er for fulde eller råber og skriger, så er vi der for at tale med dem om, hvordan de kan begå sig mere hensigtsmæssigt, siger Jonas Dall.

Hjælper de unge på vej

Udover at skabe tryghed er gadeteamets vigtigste opgave at hjælpe kommunens børn og unge. Men hvis man skal gøre noget ved de unges udfordringer, skal man kende til dem først. Den viden får gadeteamet ved at opsøge børn og unge i bybilledet og skabe gode relationer til dem.

– Vi er bindeleddet mellem de unge og kommunen. Vi er de unges talerør, så hvis de har nogle udfordringer, kan vi tage det tilbage til kommunen og gøre noget ved det, siger Jonas Dall.

Udfordringerne kan for eksempel være, at de unge har problemer i skolen eller har svært ved at få et fritidsjob. Og hvis de udfordringer kan løses, så kan det betyde en lysere fremtid for de unge, siger Fuat Gümüş:

– Vi er her for at forebygge. Ved at tale med de unge, kan vi redde dem, inden de ryger ud ad det forkerte spor.