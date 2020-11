Fremryk minimumsnormeringerne

DEBAT.

Af Ina Strøjer-Schmidt (SF), Medlem af Folketinget, valgt i Københavns Omegn

Ved sidste års finanslov fik SF forhandlet et betydeligt beløb til at sikre, at der kommer minimumsnormeringer i daginstitutionerne frem mod 2025. År for år bliver der fordelt flere penge til området, så der i 2025 kan komme minimumsnormeringer i de danske daginstitutioner. Derfor har børnene allerede fra i år fået flere voksne om sig i daginstitutionerne.

I Brøndby Kommune betød aftalen om minimumsnormeringer, at der i 2020 er mulighed for at ansætte ekstra pædagogisk personale for 3,4 millioner kroner. I Glostrup Kommune blev der mulighed for mere pædagogisk personale for for 2,2 millioner kroner og i Vallensbæk Kommune for 1,8 millioner kroner. Men minimumsnormeringer bliver det først til i 2025.

Det er selvfølgelig glædeligt, at økonomien for minimumsnormeringerne faldt på plads sidste år. Men vi vil gerne sikre, at børnene så hurtigt som muligt får størst glæde af flere voksne, for der er virkelig brug for dem ude på legegulvet. Derfor ønsker SF ved dette års finanslovsforhandlinger, at der fremover afsættes 200 millioner kroner ekstra om året, så minimumsnormeringerne allerede kan være indfaset i 2024.

Derudover ønsker vi bl.a. at der afsættes et beløb til flere faste plejere i ældreplejen, så det for den ældre er et velkendt ansigt, der tager sig af vedkommende.