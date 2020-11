Fortæller borgmesteren også usandheder?

DEBAT.

Af Lars Thomsen (Bylisten), Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

Ja, sagen er jo meget nem – enten lyver jeg, eller så lyver borgmesteren i sit svar på mit læserbrev i sidste uge.

Jeg refererede til, at Venstre i 2018 ville bygge et nyt hus til genoptræningen ved siden af Fritidscenteret. Borgmesteren skriver, at det er usandt.

Det betyder jo med andre ord, at jeg lyver med min påstand. Det gør jeg dog ikke. Men jeg har jo fuld forståelse for, at borgmesteren sagtens kunne glemme, at Venstre ret faktisk ville gøre noget for vores syge borgere. Det er man jo ikke forvent med. Men den 10. oktober 2018 fremlagde Venstre følgende forslag:

“Vi afsætter 16 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. i 2021 til bygning af ny bygning til genoptræningen (anlæg)”. Direkte kopieret fra jeres forslag til budget 2019. Men jeg skrev selvfølgelig nyt hus, det var ikke et nyt hus, I forslog, men en ny bygning.

Jeg er glad for, at du altid fremhæver, at det var Bylisten, der sad for bordenden, da budget for 2019 skulle forhandles hjem. Derfor er jeg da også særlig glad for de ting, vi fik igennem i 2019-budgettet.

Et foreningshus, styrket børneområde, energirenoveringer af kommunens ejendomme, flytning af genoptræningen til Fritidscenteret, penge til venneforeningerne på ældrecentrene, ombygningen af Ældrecenteret Sydvestvej og bygning af ekstra pladser på ældrecentrene.

Alle sammen ting, Venstre sammen med Socialdemokratiet har fjernet eller forringet, dog på nær energirenoveringerne. Tænk, hvad det kunne bliver til med et større Bylisten efter det næste valg. Mere velfærd og ikke nær så mange høje etageejendomme i bymidten. Men lad nu julefreden sænke sig, og god jul til dig og din familie.