Foredrag med lokal stress-forfatter

VALLENSBÆK. Irene Scharbau fra Vallensbæk har skrevet bogen Max om det stressende liv. På torsdag holder hun foredrag i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus

Af Jesper Ernst Henriksen

Journalist Irene Scharbau har skrevet romanen Max, der handler om det stressende liv.

– Det er en samtidsroman. Den handler om livet nu og her. Det er en fortælling med to hovedpersoner, som begge er flittige, travle mennesker, som på hver sin måde bliver nødt til at opgive det, de arbejder med. Og hvad er man så, hvis man ikke er sit arbejde? Det er fortællingen her, sagde Irene Scharbau til Folkebladet, da vi omtalte bogen i september.

Lang tid før, hun skrev bogen Max, havde hun haft fokus på stress. Hun var selv tæt på at gå ned med stress og hun har gennem sit arbejde som journalist skrevet om stress.

På torsdag deler hun ud af sin erfaring, når hu holder foredrag om stress og arbejdsliv i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

Det er den 19. november kl. 19. Tilmeld dig på vallensbaek.dk/aktiviteter.

Sig stop i tide

Da Folkebladet talte med Irene, var hendes bedste råd, at man skal sige stop i tide.

– Nogle vil nærmest hellere dø end at opgive deres job. Mit budskab er: Vores timer her på jorden er begrænsede. Hvis man vil have det hurtigt overstået, skal man bare arbejde sig ihjel. Der er rigtig mange, der gør det forsøget, for vi er formet af århundredes formaninger om, at vi skalyde og præstere, siger hun.

– Du skal huske at tage det roligt, være nærværende og overveje om det arbejde du laver er hele dig, eller om der også skal være plads til noget andet. Pludselig er børnene flyttet hjemmefra og livet er gået.