For mange elever bliver undervist af uuddannede skolelærere

DEBAT.

Af Lars Thomsen (Bylisten), Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

Med en søn i folkeskolen blev jeg personligt chokeret over at finde ud af, at cirka hver femte undervisningstime (18%) i Glostrup Skole, bliver gennemført af en lærer, der ikke er uddannet skolelærer. Desuden betaler vi vores skolelærere små 2.000 kr. mindre hver måned end de omkringliggende kommuner. Bylisten er ellers enig i Venstres mål om, at Glostrup Skole skal være blandt de ti bedste skoler i landet. Men vi nægter at tro på, det er denne måde, vi når målet.

Bylisten er klar over, at vi ikke er den eneste kommune, der har svært ved at tiltrække skolelærere. Men en kombination af mindre løn end hvad nabokom-

munerne tilbyder, samt en væsentligere ringere lokal aftale for lærerne end hvad for eksempel Ballerup tilbyder deres skolelærere, gør ikke Glostrup attraktiv.

Jeg vil gerne rose de skolelærere, der alligevel vælger at undervise vores børn. Bylisten så bare gerne, at I fik flere uddannede kollegaer. Som kommune har vi pligt til at klæde vores børn bedst muligt på til deres videre uddannelse, uanset hvilken retning de vil uddanne sig i.

I Bylisten drømmer vi om et opgør mod Glostrups storskole. Vi tror simpelthen ikke på idéen.

Den reelle magt skal ud til de enkelte skoler. Den enkelte skoleleder og skolebestyrelse på skolen skal sammen gøre den enkelte skole attraktiv for både elever, forældre og vores ansatte. Desværre er der ikke flertal for sådan en løsning som kommunalbestyrelsen ser ud i dag. Men der kommer jo et kommunalvalg om cirka et år.