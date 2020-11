Folkeskolen er vigtigst for borgerne

DEBAT.

Af Jørgen Boelskov, Formand for Glostrup Radikale Venstre & Emilie Sloth, Kandidat for Glostrup Radikale Venstre ved KV21

Borgerne i Glostrup Kommune blev på Facebook i sidste uge spurgt om deres spørgsmål til lokalpolitikerne. Borgerne kunne stemme på de spørgsmål, som de fandt mest interessante. Og resultatet viste et klart ønske om dialog mellem borgere og politikere i kommunen.

Afstemningen blev startet af Glostrup Radikale Venstre. I Radikale Venstre går vi på gaden flere gange om året til vores “tal-med-dage”, fordi vi mener, at det er vigtigt at tage borgernes synspunkter, frustrationer eller gode idéer seriøst. Vi kan lære meget af hinanden – også når der ikke er valg.

I denne omgang har Glostrup Radikale Venstre dog valgt at tage dialogen med borgerne online, grundet Covid-19, som tog form af et dialogoplæg på Facebook, der blev taget godt imod af borgerne. Efter et døgn havde over 600 set opslaget, over 150 stemmer var afgivet, og 15 spændende spørgsmål var forslået af borgerne i Glostrup.

Spørgsmålene havde et bredt spektrum, og borgerne spurgte om alt fra byplanlægning, ny borgmester, ældre og grønne tiltag. Men ét spørgsmål, der efter bare et par timer lå i toppen med flest stemmer, og blev ved med at være spørgsmålet med langt de fleste stemmer, var: Hvordan kan vi sammen få en bedre folkeskole i Glostrup? Og netop folkeskolen bliver flittigt debatteret i kommunen.

Det kommer ikke som en overraskelse for os. Den tidligere formand for skolebestyrelsen, Emilie Sloth, som stiller op for Radikale venstre ved næste kommunalvalg, har oplevet mange uhensigtsmæssige politiske beslutninger på folkeskoleområdet. Folkeskolen er en hjertesag for Radikale Venstre. Vi håber derfor, at borgerne i Glostrup vil vise os den tillid at stemme på Radikale Venstre ved næste kommunalvalg.

Generelt viste udfaldet af afstemningen på Facebook en klar tendens til, at borgerne er nysgerrige og gerne vil i dialog. Vi håber selvfølgelig, at vi snart kan gå på gaden igen og tale direkte med folk. Men dette tiltag har givet os indsigt, og vi er blevet inspireret i partiet til, hvad der stadig er vigtigt for borgerne i Glostrup Kommune.