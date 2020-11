Få indblik i livet som udsendt: Gennem ild og vand

Udstilling Gennem Ild & Vand kan ses på Glostrup Bibliotek fra på mandag og to uger frem.

GLOSTRUP. På mandag åbner udstillingen ’Gennem Ild & Vand’ på Glostrup Bibliotek. Med hjælpemidler som VR-briller, en fysisk test og et brætspil, kan besøgende få et indblik i livet som udsendt af Danmark

I uge 48 og 49 – eller fra mandag den 23. noevmeber til fredag den 4. december er der udstilling på Glostrup Bibliotek. Det er den omrejsende udstilling ’Gennem Ild & Vands’, der har fokus på Danmarks udsendte i internationale misioner siden 1948.

Ud over at man kan læse og høre mere om livet som udsendt, inddrager udstillingen de besøgende med forskellige aktiviteter. Man kan tage på træningsmission i Irak og på øvelse med Jægerkorpset og Frømandskorpset med VR briller. Man kan prøve Gennem Ild & Vands fysiske test med udrustning på, eller man kan spille brætspillet Gennem Ild & Vand og løse verdens krige, kriser og katastrofer.

Udstillingen åbner mandag med foredrag af lokale veteraner, der fortæller deres historie med at være udsendt af Danmark med en åben samtale efterfølgende. Det foregår mandag fra 19 til 21 på biblioteket. Det er gratis, men skal tilmelde sig på mail kontakt@udsendtafdanmark.dk eller søg på facebook på udsendt af Danmark.

Giver forståelse

Gennem Ild & Vand henvender sig både til folk, der har haft en udsendelse tæt inde på livet ved selv at have været udsendt eller have familie, der har været udsendt, og til danskere, der ikke har noget kendskab til livet som udsendt.

– Vi har forældre der skriver; tusind tak, nu forstår jeg bedre min søn. Eller veteranerne vender selv tilbage og siger: Tusind tak, jeg har fået den anerkendelse, jeg har drømt om – eller som jeg ikke vidste, jeg havde behov for. Det er utroligt at opleve, hvor stor betydning, det har for den enkelte, der fortæller historien, men også for alle de andre, der ser med, siger Ann-Christina Salquist, der har skabt udstillingen.