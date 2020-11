Endelig fik Brøndby en sejr

Brøndby IF Futsal fik sin første sejr i ligaen i weekenden, da FC Fjordbold blev besejret med 4-1. Foto: Robert Hendel

SPORT. Efter to store nederlag fik Brøndby endelig en sejr i Futsal Liga i udekampen mod FC Fjordbold. Sejren blev grundlagt i sekunderne før pausen

Af Robert Hendel

Brøndby er på pointtavlen i Futsal Liga Øst. Lørdag var de blå-gule på besøg hos FC Fjordbold i Frederikssund, og her skulle Brøndby forsøge at hente sæsonens første point.

På forhånd var der lagt op til et lige opgør, og sådan kom det også til at gå for sig i kampens begyndelse.

I første halvleg bølgede spillet frem og tilbage, og målmændene hev i begge ender de gode redninger frem.

Det lykkedes dog Brøndby at få prikket bolden i nettet kort før pausen. Morten Hauglund Larsen blev med 30 sekunder af halvlegen sendt af sted mod mål med to modstandere i ryggen. Dén mulighed svigtede han ikke, og så var Brøndby foran i det tætte opgør. Knap 10 sekunder senere gjorde Danny Stencel kunststykket efter, og så kunne gæsterne fra Vestegnen gå til pause med en føring på to mål.

Kort inde i anden halvleg kom Brøndby i overtal, da hjemmeholdets Gustav L. K. Hansen fik sit andet gule kort og derfør måtte forlade banen. Brøndby formåede dog ikke at udnytte de to minutters overtal, selvom FC Fjordbold blev presset i bund.

Syv minutter før slutfløjt øgede Mikkel Bredfeldt gæsternes føring, og to minutter senere scorede Morten Hauglund Larsen sit andet mål, da han fra egen banehalvdel sendte bolden i FC Fjordbolds net.

Hjemmeholdet fik reduceret to minutter før tid, men Brøndby red stormen af og rykker med sejren forbi FC Fjordbold i tabellen.

Ud over en sejr så Brøndby-træner Alexandre de Santana også et helt andet udtryk i forhold til sæsonens to første kampe.

– Spillerne talte bedre sammen i dag, og kommunikationen er årsagen til, at vi vinder i dag, forklarede han til Folkebladet kort efter kampen.

De to scoringer før pausen gav holdet et skud selvtillid, men Alexandre de Santana advarede sine spillere om at tage det let i anden halvleg.

– Jeg fortalte dem, at de ville blive som at spille en ny kamp, så vi skulle være fokuserede, hvis vi skulle holde dem fra at komme tilbage i kampen, sagde Brøndby-træneren efter sejren.

Han havde endnu engang overværet et opgør, hvor hans målmænd stod en brandkamp. Denne gang lykkedes det dog at holde nullet i 38 ud af 40 minutter.

– Især defensivt var vi bedre til at holde aftalerne, og gjorde det simple i stedet for at trylle med bolden, vurderede Alexandre de Santana.

I næste runde tager Brøndby imod LA 12 i den røde Stadionhal 1. Her skal drengene fra Vestegnen forsøge at bygge videre på de gode takter fra weekendens kamp i Frederikssund. Kampen bliver spillet fredag aften klokken 20.