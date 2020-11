De skal bygge det nye klubhus til Brøndbyernes IF

Når byggeriet af det nye klubhus er færdigt, får fodboldklubben Brøndbyernes IF samlet alle sine spillere under ét tag. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndbyernes IF's nye klubhus skal være centrum for et livligt og sammenhængende klubområde i Sportsbyen. Nu er firmaet, der skal stå for byggeriet, fundet

Af Robert Hendel

Fodboldklubben Brøndbyernes IF har i lang tid ønsket sig en tiltrængt opgradering af det nuværende klubhus, fordi klubben har behov for større og bedre omklædningsfaciliteter til sine mange medlemmer.

Sidste år afsatte Brøndby Kommune et stort millionbeløb til projektet, og opgaven med at få bygget klubhuset har indtil for nylig været i udbud. Det udbud har Base Erhverv vundet.

– Vi ser frem til at bruge vores store viden og kompetencer inden for byggeri relateret til idræt og til at lave et byggeri, der kommer kommunen og de mange idrætsudøvere i Brøndby til gode, siger Rasmus Mørk, der er regionsdirektør for Base Erhverv Sjælland.

Med udbygningen klubhuset til at leve op til de seneste krav fra Dansk Boldspil-Union til omklædningsfaciliteter og afholdelse af kampe.

– Et nyt og tidssvarende klubhus vil give et løft til hele Sportsbyen. Det vil ikke alene komme de 900 daglige brugere til gode med nye omklædningsrum, lokaler og fitnessrum. Et nyt samlet klubhus vil være motor for et livligt og sammenhængende klubområde i Sportsbyen, siger borgmester Kent Magelund (S).

Det er Domus Arkitekter, der har tegnet det nye klubhus ud fra de ønsker, som fodboldklubben havde. Derfor bliver det gamle klubhus udvidet og renoveret, så der bliver tale om et moderne samlingspunkt for klubbens medlemmer. Samtidig bliver der skabt bedre og mere synlige adgangsforhold til Bane 2 og klubhusets cafeteria.

Byggeriet forventes at begynde omkring årsskiftet, og efter planen kan fodboldklubbens nye klubhus slå dørene op i maj 2022, mens byggeriet endeligt står færdigt i november 2022.

Tidligere har der været snak om at bygge et helt nyt fodboldklubhus på området bag den røde Stadionhal 1. Det projekt er kommunen imidlertid gået væk fra igen, dels på grund af økonomi, men også efter ønske fra Brøndbyernes IF.