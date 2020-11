Cyklede 87.000 kilometer til fordel for klima og sundhed

I september cyklede 510 personer til og fra deres arbejdsplads i Brøndby. Det glæder borgmester Kent Magelund, der selv er en ivrig cyklist og blandt andet kørte med Team Rynkeby til Paris i 2019. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Der har været overvældende opbakning i Brøndby til Cyklistforbundets årlige ’Vi cykler til arbejde’-kampagne, som har sparet miljøet for 21931 kg CO2

Af Robert Hendel

grer i hele landet, har det ikke afholdt folk, der arbejder i Brøndby, fra at hoppe op på jernhesten, når turen er gået til arbejde.

510 medarbejdere fra forskellige arbejdspladser i Brøndby har til sammen tilbagelagt mere end 87.000 kilometer i hele september som en del af ’Vi cykler til arbejde’-kampagnen, som Cyklistforbundet står bag.

De mange tilbagelagte kilometer betyder, at de 510 medarbejdere fra forskellige arbejdspladser i Brøndby har sparet miljøet for 21.931 kg CO2. I alt har 34.644 deltagere fordelt på 3.781 cykelhold fra 1.037 virksomheder i hele Danmark trampet løs i pedalerne til og fra arbejde i september.

– Sundhedseffekten af de mange cykelture har tilsammen på landsplan sparet virksomhederne for rundt regnet 4.900 sygedage , siger Klaus Bondam, der er direktør for Cyklistforbundet.

Ifølge Klaus Bondam er det ikke svært at forestille sig, hvad det betyder for den enkelte virksomhed og for samfundsøkonomien som helhed.

Også Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby, glæder sig over, at der har været så stor opbakning til Cyklistforbundets kampagne.

– Vi vil jo gerne have, at folk tager cyklen, og lader bilen stå. Det er en del af vores strategi frem mod 2030, siger Kent Magelund, der mener, at det også viser, hvor vigtigt det er, at kommunen har ordentlige cykelstier.