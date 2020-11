Covid-19: Smittetal er femdoblet i Vallensbæk på tre uger

Smittetallene er stadigvæk høje på Vestegnen, hvor Vallensbæk lige nu indtager en kedelig førsteplads på listen over kommuner med flest smittede i forhold til indbyggertallet. Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Over de seneste tre uger er smitten i Vallensbæk steget så meget, at kommunen i starten af ugen indtog førstepladsen over smittede i forhold til befolkningstallet. En ud af 200 Vallensbæk-borgere var blevet testet positiv indenfor den seneste uge

Af Robert Hendel

På tre uger er andelen af coronasmittede borgere i Vallensbæk mere end femdoblet.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut. Mandag eftermiddag var der registreret 86 nye smittede i Vallensbæk på en uge. Det svarer til 517 smittede ud af 100.000 indbyggere, og dermed ligger Vallensbæk på en suveræn førsteplads på den liste, som ingen kommune har lyst til at toppe.

Ifølge borgmester Henrik Rasmussen (K) er de fleste af de nye smittede i Vallensbæk i aldersgruppen 10-19 og 40-49 år. Han understreger dog, at alle aldersgrupper er ramt, ligesom smitten geografisk er fordelt over hele kommunen.

På grund af smitteudbrud har kommunen sendt seks skoleklasser, en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe sendt hjem.

Henrik Rasmussen opfordrer i en video på kommunens hjemmeside derfor borgerne i kommunen til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand og god hygiejne.

Stadig for højt

I Brøndby er antallet af smittede steget en lille smule i den seneste uge. Derfor har borgmester Kent Magelund (S) i stil med sin kollega i Vallensbæk valgt at tone frem på en video.

– Jeg har særligt to ting, jeg gerne vil sige til jer. Den ene handler om, at vi bliver nødt til at begrænse det sociale samvær, hvis vi skal få bugt med det høje smittetal. Det andet handler om, at hvis man er smittet, så skal man sørge for at isolere sig, siger Kent Magelund i en video på Brøndby Kommunes facebookside.

Her gør han klart, at Brøndby også har prøvet at ligge nummer et, som Vallensbæk gør det nu. Derfor opfordrer han ligesom Henrik Rasmussen har gjort det i Vallensbæk, borgerne til at følge myndighedernes retningslinjer.

– Vi har stadigvæk et bekymrende højt smittetal ligesom resten af kommunerne på Vestegnen, lyder det fra borgmesteren i videoen.



Også i Glostrup går det den forkerte vej med smitteudviklingen. Smitten er dog ikke nær så høj her som i Brøndby og Vallensbæk, men den har været stigende i de seneste tre uger.

De høje smittetal på Vestegnen har medført, at regeringen i samarbejde med de berørte kommuner og myndighederne har nedsat en taskforce, der skal forsøge at få vendt den kedelige udvikling, når det kommer til coronasmitte.

Mobile testcentre

Fra mandag den 9. november til og med søndag den 15. november kan du mellem klokken 10 og 16 blive testet i det mobile corona-testcenter ved Højrupgård i Vallensbæk.

I Brøndby har Region Hovedstaden har opstillet et mobilt testcenter ved Kulturhuset Brønden i samme periode.

Det er muligt at møde op uden tidsbestilling, men der kan være ventetid. Tilbuddet er for borgere uden symptomer og med lette symptomer.

Hvis du har alvorlige symptomer på covid-19, eller du er i tvivl om noget, skal du kontakte din læge først.