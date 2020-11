Coronavirus: Brøndby er fortsat hårdt ramt

Brøndby er lige nu den kommune i Danmark, som er næsthårdest ramt af smitte med coronavirus. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Smitten stiger fortsat i Brøndby, som er blandt de to hårdest ramte kommuner i landet. Borgmesteren glæder sig dog over, at de ældre borgere i høj grad er gået fri af smitten

Af Robert Hendel

Antallet af nye smittede med coronavirus fortsætter med at stige i Brøndby.

Mandag eftermiddag havde Statens Serum Institut registreret 123 nye smittetilfælde i Brøndby Kommune. Det svarer til 351 smittede ud af 100.000 borgere og betyder, at Brøndby igen i denne uge ligger på nummer to på listen over kommuner med den største andel af smittede borgere.

– Vi gør, hvad vi kan i kommunen for at få smitten ned, siger Brøndby-borgmester Kent Magelund (S) og tilføjer, at kommunens sundhedsberedskab følger udviklingen nøje og ser på, hvor der kan sættes ind for at få brudt smittekæderne.

Det er blandt andet sket ved opsøgende arbejde i butikker og på uddannelsinstitutioner og ved hjælp af informationskampagner henvendt til forskellige målgrupper.

93 procent af de smittede i Brøndby i den seneste uge er under 60 år. Det glæder Kent Magelund, der ser det som et tegn på, at det er lykkedes at beskytte kommunens ældre mod smitte med coronavirus.

Tænder træ alene

Det høje smittetryk i Brøndby betyder, at kommunen har aflyst alle sociale arrangementer. Det kommer også til at gå ud over det succesfulde juletræsarrangement, som så dagens lys sidste år.

– Det er det eneste rigtige at gøre, selvom det er ærgerligt. Alt andet vil være et dårligt signal at sende til borgerne, siger Kent Magelund.

Juletræstændingen vil derfor foregå uden publikum foran rådhuset. I stedet vil nysgerrige sjæle kunne følge med direkte via kommunens Facebook-side, når borgmesteren sørger for, at der er lys i træet.

– Vi kan lige så godt indstille os på, at julen nok ikke bliver, som den plejer at være, siger Kent Magelund.

Han håber, at den seneste tids udvikling vil få folk til i højere grad af følge anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne om at begrænse deres sociale cirkler for at nedbringe smitten. Også selvom det betyder, at hele familien ikke kan være samlet til jul.

Glad for samarbejde

Torsdag eftermiddag besluttede de to moskeer i Brøndby Strand at lukke ned for al aktivitet frem til 3. december. Det initiativ hilser borgmesteren velkommen.

Det er et godt signal, og det viser, at vi er sammen om det her. Det er jeg taknemmelig for, siger Kent Magelund.

Under coronakrisen har han flere gange været i dialog med både den tyrkiske og den pakistanske moske i bydelen. Borgmesteren understreger dog, at nedlukningen er sket på moskeernes eget initiativ.

– Jeg ønsker ikke at presse dem til noget. Vi har et godt samarbejde, og de har også mange syge, så da de fortalte, at de ville holde lukket, fortalte jeg dem, at det var en fornuftig beslutning, lyder det fra Kent Magelund.

Udover de mange initiativer internt i kommunen, er Brøndby også engageret i den taskforce, som myndighederne har nedsat med særlig fokus på smittebekæmpelse på Vestegnen.

– Vi udveksler erfaringer for at finde ud af, hvilke tiltag, der mest effektivt rammer de relevante målgrupper, så vi bedre kan inddæmme smitten, siger Brøndbys borgmester.

Nabokommunerne Glostrup og Vallensbæk har ligesom Brøndby oplevet en stigning i antallet af smittede.

Vallensbæk ligger lige nu nummer 12 på listen over de hårdest ramte kommuner, mens Glostrup er placeret som nummer 20.