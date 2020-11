Corona sætter endnu engang ligaen på pause

Udsættelsen af de sidste kampe i grundspillet i Gjensidige Kvindeliga er en ærgerlig, men nødvendig beslutning, mener Brøndby-anfører Theresa Eslund. Foto: Robert Hendel

SPORT. Der bliver formentligt ikke spillet flere kampe i Gjensidige Kvindeliga på denne side af nytår på grund af corona-situationen i Vendsyssel og Thy

Af Robert Hendel

Brøndbys fodboldkvinder kommer formentlig til at vente til foråret med at forsøge at erobre førstepladsen tilbage i Gjensidige Kvindeliga.

Lørdag skulle holdet have mødt AGF på hjemmebane, men på grund af nedlukningen i Nordjylland valgte turneringsarrangørerne fredag aften at suspendere ligaen på ubestemt tid.

– Vi har valgt at udsætte de sidste to runder af Kvindeligaen, fordi vi mener, at det er den mest sportslige korrekte måde at gøre det på, forklarer Nicolai Kaas, der er chef for Kvindeligaen til BT.

Netop nedlukningen i Nordjylland betyder, at halvdelen af kampene ikke kunne gennemføres. Derfor vil ligaen med al sandsynlighed først blive genoptaget til foråret.

– Det er enormt ærgerligt, men folkesundheden er vigtigere end fodbold, lige nu. Vi håber på hurtig bedring og glæder os til at kunne afvikle kampe igen, lyder det i en pressemeddelelse fra Jakob Jensen, der er administrerende direktør i Dansk Boldspil-Union.

Udsættelsen af kampene er ærgerlig, men uundgåelig, mener Brøndby-træner Per Nielsen, som bakker op om beslutningen, som spillerne også er enige i.

– Jeg er rigtig ked af, at vi ikke får lov at gøre ligaen færdig i år på grund af corona. Men når det så er sagt, så er sikkerheden og vores alles helbred førsteprioritet, fortæller Theresa Eslund til klubbens hjemmeside.