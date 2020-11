Cafe Fri og borgmesterens usandheder

DEBAT.

Af Lars Thomsen (Bylisten), Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

Byens borgmester brager i forrige uges avis frem med et hårdt svar til formanden for de konservative vedr. hans indlæg om Café Fri.

Borgmesteren har ret i, at foreningshuset ikke er kommet til verden med Venstres stemmer eller for den sags skyld DF’s stemmer. Derfor er det jo også meget sjovt, at DF og Venstre skal stå ved siden af hinanden og klippe snoren i forbindelse med åbning af foreningshuset i denne måned. DF som formand for kulturudvalget og borgmesteren som byens førende person. Bylisten er stolt over at være en af de partier/lister der stemte for ideen.

Her kommer så første fejlskud fra borgmesteren. Der var jo planlagt at få genoptræningen flyttet til Fritidscenteret. Venstre var endda ikke tilfreds med lokalerne, så de foreslog at bygge et helt nyt hus ved siden af Fritidscenteret til genoptræningen. Bylisten anså de nuværende lokaler som ok, ikke perfekte, men ok. For os var det vigtigt, at genoptræningen blandt andet kunne benytte varmtvandsbassinet til øvelserne. Men både forslaget om V’s genoptræningshus og Samarbejdsgruppens idé om at udnytte de nuværende lokaler døde, da S og V gik sammen.

Nu har både S og V været ude at sige, at biblioteket kommer til Fritidscenteret. Flot, siger Bylisten. Endnu engang har kommunen smidt 150.000 kroner i skraldespanden – denne gang til at undersøge, om biblioteket skal flyttes til fritidscenteret. Det er der jo allerede enighed om, så hvorfor ikke undvære den undersøgelse? Men alle partier stemte for undersøgelsen, pånær Bylisten. Bylisten vil dog helst af genoptræningen flytter og biblioteket bliver på nuværende adresse.

Bylisten sidder i Socialudvalget. Her fremkom jeg med et forslag om, at så længe Café Fri har mindre at lave, så kunne de evt. lave sandwich til skolernes 5. klasser. Så alle eleverne i 5. klasserne, kunne få en sandwich hver 5. dag.

Forslaget tillod formanden Lisa Ward ikke blev fremsat. Jeg prøvede bare at vise, at det er vigtig, at de ansatte i Café Fri laver noget, andre vil være glade for, så de føler, de gør en forskel. Det er vigtig for alle mennesker.

De konservative har ret i, at sagen er elendigt belyst. Ingen tal, der siger hvad man forventer at omsætningen falder med, eller hvad de lønnede medarbejder koster, og hvad man sparer ved at reducere med en medarbejder. Det er ikke forvaltningen vi skyder på. Det er dig, hr. Borgmester. Som øverstansvarlig for forvaltningen så godkender du dagsorderne for alle udvalg, så de kvalitetsmæssigt gør os andre i stand til at træffe en beslutning på oplyst grundlag. Det er ikke sket her.

Bylisten vil fastholde projektet med Café Fri.