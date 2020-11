Cafe Fri lukker ikke

DEBAT.

Af Lisa Ward (S), Formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

Lad mig slå en ting fast først: Der er ingen planer om at lukke Cafe Fri i Fritidscentret. Tværtimod skal vi på et kommende møde i vores udvalg beslutte en ny udviklingsplan for Cafe Fri. Det er klart, at i en periode, hvor der er færre, der bruger Fritidscentret, og dermed færre ekspeditioner og serveringer i Cafeen, så skal bemandingen tilpasses. Denne tilpasning sker uden ændringer i den støtte og pædagogiske indsats overfor de borgere, der arbejder i cafeen på særlige beskyttede vilkår.

At Dan Kornbek Christiansen så tror, at Cafe Fri skal lukkes, må bero på en misforståelse, da han jo ikke sidder i Social-, Senior- og Sundhedsudvalget.

Desværre er det en misforståelse, som skaber utryghed for de borgere, der er afhængige af at have en god hverdag med job i Cafe Fri. Hvis Dan Kornbek Christiansen virkelig vil Cafe Fri og borgerne det bedste, så bør han stoppe med at sprede forkerte oplysninger.

Lige nu undersøges det, om Biblioteket kan flytte til Fritidscentret. Det vil der være en række gode perspektiver i. Det vil også give mulighed for nye opgaver for Cafe Fri indenfor Fritidscentrets trygge rammer. Det er afgørende for de borgere, der arbejder under beskyttede vilkår.