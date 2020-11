Brøndbyvesterskoles børn på 3. årgang pynter byggeplads

Tredjeklasserne på Brøndbyvester Skole har udsmykket det, som Brøndby-borgmester Kent Magelund (S) kalder Danmarks flotteste byggeplads. I sidste uge blev kunstværkerne offentliggjort ved en corona-sikker fernisering. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Tredjeklasserne på Brøndbyvester Skole har udsmykket en byggeplads i Brøndbyvester. Det har de skrevet en artikel om, som du kan læse her

Af Karla Dyrgaard Lundov fra 3.C på Brøndbyvester Skole på vegne af hele skolens 3. årgang

Hele 3. årgang på Brøndbyvester Skole skulle lave et teaterstykke af Ole Lund Kirkegaard, men så kom Corona, og så kunne vi ikke – det blev aflyst.

Hofor kontaktede skolen for at spørge om hele 3. årgang ville male nogle plader, og det sagde vi ja tak til. Så tænkte 3. årgangs lærere, at så kunne vi jo male pladerne med Ole Lund Kirkegaard tema.

Så lærerne gik i gang med at tegne på nogle af pladerne, og mandag morgen gik vi børn i gang med at tegne og male. Vi malede alle mulige Ole Lund Kirkegaard-historier, blandt andre Otto er et næsehorn, Hodja fra Pjort og Orla Frøsnapper.

Det var sjovt at male hele ugen, og vi fik et godt sammenhold af det. Vi skulle både tegne op med sprit-tus og male baggrund, vi hentede maling, plader og pensler, og alting skulle males. Vi gjorde os mega umage og ordnede alle fejl.

Det var en god og kreativ uge og alle var kreative på forskellige måder.

Pladerne skal i nogle år stå og pynte på byggepladsen, imens de bygger letbanen.

Børn fra 3. C var nede i teatersalen for at synge sangen ”Hodja fra Pjort”, imens Rasmus Lykke filmede os.

Det var rigtig sjovt. 3.E blev interviewet og filmet. 3.E og 3.D arbejdede sammen i Teatersalen, mens vi andre arbejdede i vores klasser.

3.A og 3.B arbejdede også i deres klasser. De havde rigtig mange plader, fordi de havde mest plads. De gjorde sig også meget umage.

Ugen efter havde vi en rimelig normal uge. Der var en dag, hvor vi skulle male detaljer og lakere plader, og onsdag i uge 46 var der fernisering på Byggepladsen. Desværre er det kun én lærer og to børn fra 3.D, som skulle derhen. Vi er utrolig kede af, at hele 3. årgang ikke kunne komme med.

Det har været et kæmpe projekt, sjovt og lærerigt – og vi håber, at folk vil passe godt på vores malerier.