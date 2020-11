Brøndbys busser får også Coronahjælp i 2021

Vagn Kjær-Hansen. Arkivfoto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Vores busser i Brøndby har økonomiske problemer. Heldigvis har regeringen, KL og Danske Regioner aftalt, at den kollektive trafik får ekstra støtte for at undgå nedskæringer. På grund af Coronaen er der markant færre, som kører med bus og tog, og støtten skal kompensere for de manglende indtægter.

Problemet er, at det mindre passagertal også vil kunne mærkes i 2021, selv efter at Coronaen er overstået. Det glæder mig derfor, at en ny aftale afsætter et solidt trecifret millionbeløb til at tog og busser i 2021 kan køre uden ekstra nedskæringer.

I Brøndby er vores tog og busser vigtige for mange mennesker. Jeg havde frygtet, at vi skulle ud i besparelser på busserne i 2021, fordi Coronaen ændrer folks transportvaner.

Nu tager jeg det mere roligt. Tak til Folketinget.