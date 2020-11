Borgmester tager en tørn mere – hvis vælgerne giver ham lov

Kent Magelund genopstiller som borgmesterkandidat til næste års kommunalvalg i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Lysten til at være borgmester er der fortsat hos Brøndbys borgmester Kent Magelund (S). Han er derfor glad for, at Socialdemokratiet i Brøndby igen peger på ham som partiets kandidat til borgmesterposten, når der i 2021 skal vælges ny kommunalbestyrelse

Af Robert Hendel

I seks år har Kent Magelund været borgmester i Brøndby, og han håber på fortsat opbakning fra vælgerne, når der den 16. november 2021 er valg til kommunalbestyrelsen.

Opbakningen fra partiet sikrede borgmesteren sig i denne uge.

– Vi er derfor i Socialdemokratiet glade for, at vi igen kan opstille den nuværende borgmester Kent Magelund som vores spidskandidat til genvalg ved det kommende valg, skriver Socialdemokratiet i en pressemeddelelse, der blev udsendt mandag formiddag.

Kent Magelund blev valgt uden modkandidater, og han er glad for, at partiet har tillid til ham.

– Jeg opfatter det som et tegn på, at de synes, at jeg har gjort det godt, og at vi skal fortsætte den linje, som jeg har lagt som borgmester, siger Kent Magelund til Folkebladet.

Ifølge partiet har Kent Magelund været garant for et bredt samarbejde på tværs af partierne i kommunalbestyrelsen, og den linje håber Kent Magelund at kunne fortsætte.

– Jeg håber da, at vi får et godt valg, hvor vi beholder flertallet, men jeg er tilhænger af, at der er bred enighed om beslutningerne, så vi ikke behøver tvinge noget igennem, siger Kent Magelund, der stadigvæk har mange visioner for Brøndby Kommune.

Han fremhæver det brede samarbejde som en af grundene til, at kommunen nu har en langsigtet strategi, som den arbejder hen imod, uanset hvem der måtte sidde i borgmesterstolen.

– Vi er alle 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer ambassadører for kommunen, når vi er ude at handle eller møder folk på gaden, som kommer og spørger om noget. Når vi er enige, er det også nemmere at stå på mål for beslutningerne, også de knap så populære af slagsen, siger Kent Magelund.

Han fremhæver blandt andet klima- og boligpolitikken som eksempler på det gode samarbejde på tværs af kommunalbestyrelsen, og så ser han frem til de kommende udfordringer med opførelsen af det nye ældrecenter i Brøndbyvester og udviklingen af Brøndby Strand.

– Der er mange ting, vi alle kan være stolte over, og der er mange ting, som jeg håber, at vi kan gå i gang med, når den nye valgperiode dukker op, fordi vi er enige om konceptet. Det håber jeg også, at vi kan gøre, selvom der kommer udskiftning i kommunalbestyrelsen efter næste valg, siger Kent Magelund, der har haft borgmesterhvervet siden 2016, hvor han overtog posten efter Ib Terps pludselige sygdom og senere død.

Ved det seneste kommunalvalg den 21. november 2017 blev Kent Magelund den absolutte stemmesluger i kommunen med 3.116 personlige stemmer. Men selvom han fik et godt valg i 2017, tager han ikke for givet, at det også sker i 2021.

– Jeg glæder mig til valget, og jeg håber jeg da på opbakning fra vælgerne, for det er jo til valget, at vi for alvor bliver evalueret, siger Kent Magelund.