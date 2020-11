Borgmester: Det her er Danmarks flotteste byggeplads

To af eleverne fra Brøndbyvester Skole var med til ferniseringen. Her forklarer de Søren Dreyer, der er afdelingschef i Hofor, hvad de har kreeret. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Hofor og Brøndbyvester Skole har sammen sørget for, at en byggeplads i Brøndbyvester er blevet lidt mere indbydende at se på

Af Robert Hendel

I Brøndbyvester er Hofor i gang med at lægge spildevandsrør om langs Søndre Ringvej for at gøre plads til byggeriet af Hovedstadens Letbane, og her er byggepladsen så pyntet med kunstværker, som 3. klasserne fra Brøndbyvester Skole har malet.

Det stykke arbejde mener Brøndby-borgmester Kent Magelund (S), at eleverne kan være stolte af.

– Jeg har aldrig set så flot en byggeplads i hele mit liv, og jeg har faktisk været på mange byggepladser, siger han og peger på de mange malerier, som forestiller motiver fra børnebogsforfatteren Ole Lund Kirkegårds kendte værker.

Omlægningen af spildevandsrør langs ringvejen betyder, at en stor del af den tunge trafik, der kører til og fra byggepladsen er nødt til at køre ned ad veje, der leder forbi den del af Brøndbyvester Skole, hvor de yngste klasser holder til. Eleverne skal derfor i en rum tid vænne sig til støj fra de mange lastbiler, der passerer skolen.

Åben byggeplads

Larmen fra lastbilerne er uundgåelig, og derfor har Hofor taget initiativ til et samarbejde med skolen, hvor hele 3. årgang klassevis er blevet inviteret til åben byggeplads i september.

Her fik børnene mulighed for at se, høre og opleve de store maskiner på tætteste hold. På den måde blev de gjort opmærksomme på de store køretøjer, som kører på deres skolevej.

– Det er vigtigt, at elever ser sådan en byggeplads, og hvad man også kan arbejde med, når de bliver voksne, siger Kent Magelund, der er borgmester i Brøndby Kommune og bestyrelsesmedlem i Hofor A/S.

Samtidig viste det sig, at årgangen på grund af corona var blevet snydt for et teater-tema om Ole Lund Kirkegaards historier. Samarbejdet med hofor var derfor en kærkommen mulighed for at male figurerne fra den folkekære forfatters univers på 40 store pladehegn rundt om Hofors byggeplads.

I sidste uge blev de mange malerier så afsløret. Det skete dog foran en begrænset skare på selve byggepladsen, hvor blot to af eleverne deltog.

Forsamlingsforbuddet betød nemlig, at klasserne måtte følge med via en live-transmission fra byggepladsen. På den måde kunne resten af eleverne følge med hjemme fra skolen på Krogagervej.

– Hej, jeg hedder Søren, og jeg er chef for projekt- og byggeledelse i Hofor, men det har jeg ikke altid været. Jeg har faktisk været lærervikar på Brøndbyvester Skole, og det er den bedste skole i Brøndby, hvis I spørger mig, sagde afdelingschef for Hofor, Søren Dreyer, da han indledte rækken af taler.

Kreative klasser

Her fortalte han eleverne på skolen, at Hofor er et selskab, der sørger for, at folk har rent vand i hanen, og det beskidte vand bliver ledt væk.

– Nogle gange er vi nødt til at svine og larme en masse for at sikre, at vores rør er i orden, så der kan komme rent vand ind, det beskidte vand kan komme væk og regnvandet kan blive ledt væk, så vi undgår oversvømmelser, lød det fra Søren Dreyer.

Han er glad for samarbejdet med den skole, han engang selv var lærervikar på, og hvor han selv har læst op af Ole Lund Kirkegaards mange, kendte historier.

Nu pryder en del af figurerne fra Ole Lund Kirkegaards børnebogsunivers byggepladsens facade, så kører du forbi, vil du blandt andet kunne hilse på Orla Frøsnapper, Gummitarzan og Hodja fra Pjort.

– Jeg er ked af, at I ikke alle sammen kan være her, men det er desværre vilkårene i disse corona-tider, fortalte Kent Magelund via en videotransmission til de mange elever på Brøndbyvester Skole.

Ifølge borgmesteren kan de være stolte over samarbejdet, som godt kan lede tankerne hen på East Side Gallery i Berlin, som er en 1.316 meter lang rest af Berlinmuren, som er et af verdens største open-air-gallerier.

– Nogle gange kan vores fantasier gå hen og blive drømme, der kan omsættes til virkelighed. Det har de kreative tredjeklasser gjort sammen med Hofor, siger Kent Magelund.