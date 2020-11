Borgermøde: Sportsbyen rykker nærmere

Sportsbyen skal være et grønt hjerte i Brøndby Kommune. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. I sidste måned blev en strategisk udviklingsplan for Sportsbyen sendt i høring. Nu inviterer Brøndby Kommune til et digitalt borgermøde om projektet

Af Robert Hendel

I årtier har sporten været en grundpille i Brøndby Kommune.

Flere førende danske sportsorganisationer har allerede adresse i den del af kommunen, der skal danne rammen om den kommende sportsby.

For kommunen er det målet, at flere virksomheder og organisationer vil flytte til Sportsbyen, som tidligere er blevet udpeget som regionalt udviklingsområde.

Visionen for projektet blev vedtaget i februar 2020, og her er det planen, at Sportsbyen skal udgøre et grønt hjerte i kommunen.

– Vi drømmer om, at fremtidens Sportsby bliver et aktivt samlingssted for Brøndbys borgere, hvor man ikke kan lade være med at bevæge sig, fordi området indbyder til det, lød det dengang borgmester Kent Max Magelund (S).

Ifølge borgmesteren skal Sportsbyen ikke kun være et grønt centrum i kommunen. Den skal også være med til at styrke både bredde- og eliteidrætten i hele landet.

Forslaget til en strategisk udviklingsplan for Sportsbyen blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet i oktober, og den er sendt i offentlig høring frem til den 23. december 2020, hvor borgere kan komme med forslag og indsigelser.

Den 18. november holder Brøndby Kommune et digitalt borgermøde, hvor borgere kan komme med input til den plan, der er lavet for Sportsbyens fysiske udvikling i Brøndby.

Det digitale borgermøde finder sted den 18. november 2020 i tidsrummet 17 til 18.30 og bliver sendt live på kommunens Facebook-side. Her bliver det muligt at stille spørgsmål til projektet til blandt andre borgmester Kent Max Magelund og forvaltningen, der også fortæller mere om forslaget til den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen.