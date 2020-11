Borgere skal helst benytte offentlige tilbud

DEBAT.

Af Henrik Lund (SF), Formand SF Glostrup & Torben Jensen (S), Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

Marlene Frandsen (V) mener i læserbrev i Folkebladet 17. november 2020, at SF og S forskelsbehandler børn af ideologiske årsager. Det kalder på et svar, og det er lidt ærgerligt, at vi ikke fik mulighed for at svare direkte.

Det skal ingen hemmelighed være, at vi mener, at borgerne helst skal benytte sig af de offentlige tilbud, mens Venstre tilsyneladende mener, at de private aktører også på dette område skal forgyldes med offentlige midler.

Der er mange argumenter for, at de ekstra midler til at overholde minimumsnormeringerne, alene skal tilflyde de offentlige tilbud: Først og fremmest har man hånd i hanke med, at pengene faktisk bliver anvendt som intentionen er. De private dagtilbud kan generere overskud, som kan udbetales til ejerne – det skal pengene ikke bruges til.

De private dagtilbud får i forvejen offentligt tilskud svarende til hvad der gives pr. barn i tilsvarende kommunalt tilbud – og det uden nogen form for krav om normering eller anden overordnet indblanding. Så i princippet kan en del af dette tilskud udbetales som overskud til ejerne, hvis driften kan gøres billigere. De private dagtilbud kan endvidere selv fastsætte deres pris for børnepasningen, så de har rig mulighed for at indføre en minimumsmodel allerede nu, hvis de ønsker dette.

Det er jo et valg, om man vil have sit barn i den ene eller anden pasningsordning, og det er i høj grad en udløber af ideologi om, at private aktører og konkurrence er godt, som Venstre står på mål for. Det er bare underligt, at samme Venstre mener, at disse ”private” aktører skal subsidieres med offentlige midler, og ikke være private i ordets egentlige forstand – men det har Venstre vel næppe lyst til for alvor at mene, al den stund man kan vride kommunale midler ud som overskud til ejerne af ”private” virksomheder.