Bliver der sparet på Glostrup Skole?

DEBAT.

Af Vicky Schumann, Mor til 2 børn på Glostrup Skole

Det er kommet mig for øre, at der endnu engang er sparet på Glostrup Skole. Denne gang er det på det specialiserede område, der er sparet et beløb på 1,4 millioner kroner. Som forældre tænker jeg, at det kunne være spændende at høre, om det er korrekt?

Jeg er interesseret i dette, da der i kommunens budget, står at Glostrup Skole fortsat skal være det naturlige førstevalg, og skolebørnene skal lære, trives og udvikle sig. En vision som jeg bakker op om.

Men så undrer det mig, at kommunen har sparet 1,4 millioner kroner på den tidlige forebyggende indsats og de pædagogiske vejledere.

De pædagogiske vejledere giver en helt særlig mulighed for at løfte det tidlige forebyggende arbejde med børn og fællesskaber og inddragelse af andre faggrupper.

Undersøgelser viser, at det kan have store konsekvenser for børns muligheder i børnelivet, og senere i voksenlivet, hvis der ikke reageres tidligt på begyndende problemstillinger.

I øjeblikket hører jeg, der kun er ansat én pædagogisk vejleder på en af Danmarks største skoler, som skal løfte dette arbejde – hvilket man næsten kan regne ud er en umulig opgave. Er det korrekt?

Ligeledes bliver der i øjeblikket kørt et projekt på Glostrup Skole – afdeling Nordvang, som omhandler nærvær med fokus på tidlig indsats. Men hvad nytter det, når de rette ressourcer ikke er tilstede og tilknyttet projektet?

Kan det virkelig være rigtigt, at Glostrup Kommune vil tilbyde vores børn dette på Glostrup Skole og dermed ikke efterleve egen vision i kommunen?