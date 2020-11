Bliv bedre til at administrere dine penge: Sådan kommer du i gang

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du synes, at det er svært at skabe et overblik over din økonomi, så er du stensikkert ikke alene med den følelse og frustration. Der er nemlig mange, der kæmper med at få økonomien til at hænge sammen, og det kan skabe mange pressede situationer. Ønsker du at blive bedre til at administrere dine penge, så kan du få tips til, hvordan du kan gøre det lige her.

Start med at få et overblik over hvor mange penge du får udbetalt hver måned

Hvis du slet ikke har et overblik over din økonomi, så er det bedste sted at starte din indkomst. For at få et overblik bør du allerførst starte med at skabe et overblik over, hvor mange penge du får udbetalt hver måned. Det kan typisk ses på din lønseddel, og har du et fuldtidsarbejde, er din økonomi rimelig stabil, og du vil derved kunne lave et månedligt budget, som ikke skal ændres fra måned til måned.

Kommer der pludseligt en ændring i din månedlige indtægt, så kan man føle sig stresset og presset, da økonomi kan give anledning til mange bekymringer og problemer. Frygter du at miste hele dit overblik, hvis du eksempelvis mister dit job, så kan du låne 25.000 kr. på nettet. Lånet sikrer, at du kan finde en løsning på din situation, uden at du behøver at skulle have rod i økonomien.

Inden du låner pengene, bør du dog overveje, om du har andre muligheder for at få enderne til at nå hinanden. Har du en opsparing, eller har du værdigenstande, du kan sælge, er det klart at foretrække. Når du låner, vil du nemlig skylde penge, og det vil være noget, du konstant vil have i baghovedet, når du skal bruge penge. Du bør heller aldrig låne flere penge, end du har brug for, og du ved, at du kan tilbagebetale igen. Der er altså flere overvejelser, du bør gøre dig, hvis du står og overvejer at låne penge.

Forsøg dernæst at blive klogere på dine månedlige udgifter

Når du synes, at du har en god idé om, hvor mange penge du cirka får udbetalt på din konto hver måned, så kan du begynde at se på dine månedlige udgifter. Er der hver måned minus på kontoen, ser det ud som om, at du bruger for mange penge på et eller andet, som du ikke har helt styr på.

De månedlige faste udgifter ville være ting såsom billån, huslån, husleje, mobilabonnement, forsikringer, streamingtjenester og lignende. Her er det væsentligt at huske på, at du ikke må have faste udgifter for flere penge, end hvad der kommer ind på kontoen. Eventuelt kan du forsøge at finde ud af, om der er noget, du godt kan undvære at betale til. Eksempelvis er der mange, der betaler til abonnementer og streamingtjenester, de ikke bruger, og på den måde bliver ens penge brugt på noget, man egentligt ikke får gavn af. Det kunne også være et fitnessabonnement, du ikke får brugt.

Når du har styr på dine månedslige udgifter, kan du begynde at regne resten af overskuddet ud. Det vil være penge, du har til dig selv, eller det vil være penge, der kunne sættes af på en opsparing alt afhængigt af ønsker og behov.

Husk der også kan være ting, du betaler pr. kvartal

Når man skal forsøge at få et overblik over ens økonomi, kan der typisk være ting, man misser, og det kunne eksempelvis være de ting, man betaler til pr. kvartal. Det er nemlig ikke noget, som dukker op hver måned, og man kan derfor have en tendens til at tro, at man kan bruge de resterende penge, der står på ens konto, når alle de månedlige regninger er betalt.

Når du sidder med dine månedlige faste udgifter, bør du også skrive de regninger ned, som du betaler pr. kvartal. Måske skal du hver måned sætte et bestemt beløb af til netop denne type regninger, så du ikke hver 3. måned skal betale en stor slat penge. Kvartalvise regninger kunne eksempelvis være forsikringer eller lignende, som man ikke kan undvære.

Sæt regninger til betalingsservice

Når man ikke har styr på sin økonomi, så har man typisk heller ikke styr på ens regninger. Derfor kan der hurtigt være regninger, man glemmer at betale, og før man ved af det, har man fået en eller flere rykkere for en lille regning. Dette er naturligvis noget, som du kan undgå, og du behøver på sigt ikke længere at bekymre dig om regninger, når de er sat til betalingsservice.

Når du vælger at sætte dine regninger til betalingsservice, bliver dine regninger automatisk betalt hver måned, og når du har alle regningerne tilmeldt, vil du ikke skulle tænke mere over, om der er noget, du har glemt eller ej. Når du har styr på din økonomi, vil du føle, at der bliver fjernet et pres på dine skuldre, og du har derved mere overskud til at håndtere mange andre ting. Økonomi kan nemlig være en stor grund til bekymringer, og det vil der højst sandsynligt blive ved med – dog i en lille grad hvis du får helt styr på dine regninger, udgifter og lignende.

Lav en opsparing

Der er mange grunde til at lave en opsparing. En opsparing kan redde dig i uforudsete situationer med uforudsete udgifter, mens den også kan give dig glæde, så du eksempelvis har penge til rejser, julegaver og forkælelse.