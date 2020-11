Blandt de sidste fire for 13. år i træk

Brøndby Volleyball Klub er med blandt de sidste fire hold i pokalturneringen efter en overbevisende sejr over Ikast KFUM i weekenden. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Kvinderne fra Brøndby Volleyball Klub har endnu engang kvalificeret sig til Final Four-stævnet i landspokal- turneringen efter en sejr på udebane over Ikast KFUM

Af Robert Hendel

Brøndbys volleyball­kvinder er med i det fine selskab, når der i februar skal findes en vinder i landspokalturneringen i volleyball.

Det står klart efter en sejr over Ikast KFUM, og dermed er Brøndby i denne sæson fortsat med i jagten på klubbens sjette pokaltitel.

Kampen i Ikast var i begyndelsen en lige affære, hvor de to hold skiftedes til at vinde point. Brøndby kom bagud med 12-7, inden serven omsider blev brudt. Herefter tog Sofia Bisgaard over og servede Brøndby til en føring på 13-12.

Det lykkedes Ikast at få udlignet til 21-21, men Brøndby fik til sidst kæmpet sættet hjem med 25-23.

Andet sæt blev også en lige omgang, hvor Ikast leverede et fantastisk forsvarsspil. Hjemmeholdet formåede at holde bolden i gang indtil Brøndby alt for ofte sluttede af med en pointgivende fejl. Ni ud af de første 13 point, som Ikast tog hjem, kom efter en fejl fra Brøndbys side. Det var kraftigt medvirkende til, at Ikast fik udlignet i sæt med cifrene 25-23.

I tredje sæt formåede Brøndby at eliminere de dumme fejl, mens angriberne udnyttede Tajma Muharemovics præcise hævninger. Sille Hansen og Sofia Bisgaard dominerede på venstrekanten, og Lucia Babic var forrygende i højre side. På midten var Mette Breuning på det nærmeste fejlfri med en effektivitet på 89 procent i angrebet. Trejde sæt blev vundet overbevisende med 25-14, og i fjerde sæt understregede Brøndby, at der var klasseforskel mellem de to hold.

Med sejren er Brøndby klar til at duellere med Team Køge, ASV Elite og Holte IF om pokaltitlen. Inden da skal Brøndbys volleyball-kvinder dog flere gange i aktion i Volleyligaen, hvor næste opgaver er en udekamp i Gentofte den 28. november.