Anne Tinghus æret for stor frivillighed

Anne Tinghus fik frivillighedsprisen i torsdags. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Anne Tinghus blev formand for GIC Gymnastik i 1982. Siden har hun været frivillig i mange forskellige roller i Glostrups foreningsliv. Det fik hun torsdag frivillighedsprisen for

Af Jesper Ernst Henriksen

I forbindelse med indvielsen af Glostrup Medborgerhus blev Glostrup Kommunes frivillighedspris uddelt. Den er på 5.000 kroner og skulle egentlig have været uddelt ved Glostrup Festival, som blev aflyst på grund af corona.

Prisen gives til en person eller gruppe, som har gjort en forskel ved at yde en særlig frivillig indsats i kommunen gennem en årrække, ved at yde yde en særlig indsats for andre mennesker samt ved at være et godt eksempel for andre.

Prisen gik i år til Anne Tinghus, der i mange år har lavet bestyrelsesarbejde indenfor idrætten.

– Årets vinder har på alle måder udmærket sig og fortjener at få prisen her i dag, sagde John Engelhardt i sin tale og fortsatte:

– Du modtager prisen for dit mangeårige engagement i og for særligt idrætten i Glostrup. Et engagement, der har budt på mangeartede opgaver og tillidsposter, ikke kun i foreningslivet, men også i de kommunale, lokale, regionale og nationale organer og udvalg, som du har engageret dig i igennem årene. Anne, du har et kæmpestort hjerte og kærlighed for foreningslivet, hvilket hele dit liv vidner om. Og især ungdommen og de handicappde har en stor plads i dit hjerte, hvilket også har smittet af på foreningslivet. Du beskrives også som en kær klubven og en rigtig god kammerat, også langt ud over de foreninger, som du har haft din primære gang i.

Glad modtager

Anne Tinghus var selvfølgelig overrasket og glad for at modtage prisen.

– Jeg har altid boet i Glostrup, jeg er født her og har boet her med mine børn og min mand. Jeg synes, det er vigtigt, man gør en indsats, for at tingene kan fungere. Og jeg nyder det virkelig, jeg synes det er rigtig rart at være en del af foreningslivet, siger hun.

Det var især, efter hun gik på efterløn, at hun fik flere opgaver som frivillig.

– Jeg startede egentlig som formand for GIC gymnastik, jeg tror det var i 1982. Så kom jeg med i Glostrups samvirkende idrætsforeninger og så videre. Så har det grebet om sig. Det er virkelig godt, når man ikke arbejder mere, sagde Anne Tinghus efter hun modtog prisen.