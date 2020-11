Alt, hvad der kan bringe smil frem, er sparet væk

DEBAT.

Af Lars Thomsen (Bylisten), Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune

Efter vedtagelsen af budgettet for 2021, har vi et ældreområde i Glostrup, hvor alt, hvad der kan bringe et smil frem hos vores svageste ældre, er fjernet. Klippekortet, der gav vores svageste ældre mulighed for at spare op til en oplevelse en gang hver måned eller hver anden måned, er brutalt blevet fjernet. Men vores svageste borgere i eget hjem, skal åbenbart leve deres liv gennem fjernsynet.

Vores frivillige venneforeninger på ældrecentrene, der arrangerer alt fra banko til musikevent foruden at drive kioskerne på ældre centrene, har fået skåret deres samlede tilskud på 110.000 kroner væk. Nu skal venneforeningerne selv skrabe alle pengene sammen blandt andet via loppemarkeder og kontingent. Helt håbløst. Hvem sagde, at livet skal leves hele livet, i Glostrup åbenbart uden oplevelser, når du først er kommet på ældrecenter.

Men i det mindste får vores ældre vel frisklavet mad?

Nej, det er også fjernet. Nu produceres der kun kølemad til borgerne. Altså mad, der kun skal varmes op, inden det serveres, mad der er produceret op til 3-4 dage før det serveres opvarmet. Synd for vores ældre borgere og det køkkenpersonale, der stolt har lavet frisk mad hver dag til deres “kunder”.