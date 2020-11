3 tips til at komme i julestemning og blive klar til juleaften

SPONSORERET INDHOLD: December er lig med hygge og glæde, og de fleste kan ikke vente til det endelig er tid til julebag, æbleskiver og duften af nelliker, der fylder luften.

Er du en af dem, der endnu ikke er kommet i julestemning? I denne guide kan du læse meget mere om, hvordan du gør dig og dit hjem klar til juleaften.

Pynt op i hjemmet

Det er meget forskelligt, hvornår folk vælger at pynte op til jul i hjemmet. Nogle kan ikke vente og pynter op i november, andre pynter først op i dagene op til jul. Julepynt er imidlertid en af de ting, der i den grad kan hjælpe dig med at komme i julestemning.

Du kan også sætte juletræet frem lidt før tid, hvis du vil pynte hjemmet fint op. Bryder du dig ikke om at have et rigtigt juletræ stående, så kan du købe kunstige juletræer i høj kvalitet. De kan genanvendes, så du let kan finde juletræet frem hvert år, når du trænger til at komme i julestemning.

Julebag med familien

Når december nærmer sig, er det tid til julebag, og det er en rigtig god måde at få tilbragt noget kvalitetstid med familien på. Der er intet bedre end duften af kanel, kardemomme og nelliker, som fylder luften, når der bages julebag. I kan for eksempel bage vaniljekranse, pebernødder eller brunkager – mulighederne er mange.

Se de gode, gamle juleklassikere

Selvom du nok har set alle filmene i Alene hjemme-serien, så kan de sagtens genses, når december melder sin ankomst. Det er en sand juleklassiker, som handler om Kevin, der ved en fejltagelse bliver efterladt alene hjemme op til jul. Så sæt dig godt til rette i sofaen med lidt julebag og en kop varm kakao, og start en af de gode julefilmklassikere, hvis du gerne vil komme i julestemning.