0. B er bedst i trafikken

Borgmester Kent Magelund (S) overraskede eleverne fra 0.B på Brøndby Strand Skole med nyheden om, at havde vundet trafikkonkurrencen i forbindelse med den landsdækkende kampagne ’Børn på vej’. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Hos 0. B på Brøndby Strand Skole er der helt styr på, hvordan cykelhjelmen skal spændes. Derfor kan eleverne nu indkassere 2.000 kroner på klassens fælleskonto. Præmien blev fredag overrakt af borgmester Kent Magelund (S)

Af Robert Hendel

Eleverne i 0. B på Brøndby Strand Skole har rigtig godt styr på, hvordan man skal opføre sig i trafikken.

Som en del af kampagnen ’Børn på vej’, som Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne står bag, har de flittige elever fra Strandskolevej været bedst til at svare på spørgsmål om at færdes sikkert i trafikken.

Derfor var borgmester Kent Magelund (S) forbi skolen for at overraske eleverne med en præmie.

– Jeg kan se, at I er kommet sikkert til skole i dag, og det er vigtigt, at I kender trafikreglerne, så I ikke bliver kørt over, sagde han blandt andet til vinderklassen, inden han overrakte et diplom og præmien på 2.000 kroner til klassekassen.

Kampagnen ’Børn på vej’ har fokus på, at børn i alle aldre skal lære at færdes sikkert i trafikken. Derfor bliver der undervist i sikker adfærd i trafikken, så børnene også lærer at passe på sig selv.

I trafikkonkurrencen, som 0.B fra Brøndby Strand Skole i år kan prale af at have vundet, fik 0. klasserne i kommunen udleveret ’Min Trafikbog,’ hvor eleverne skulle løse opgaver som at finde den sikreste vej til skole, og hvordan cykelhjelmen spændes korrekt.

– Det er simpelthen jeres klasse, der har været bedst. Det kan I godt være stolte af, sagde Kent Magelund i sin tale til 0. B fra Brøndby Strand Skole.

Brøndby Kommune har et mål om, at alle børn skal kunne komme sikkert rundt i trafikken, når de blandt andet skal til og fra skole. I august blev der som en del af kampagnen sat plakater op ved alle skoler med budskabet ’Børn på vej’ for at minde de øvrige trafikanter om at passe på de nye i trafikken.

Ud over skoleundervisningen opfordrer folkene bag kampagnen elevernes forældre til at komme ud i trafikken og træne trafik med deres børn.

– Så kan forældrene også bedre fornemme, hvor meget barnet kan overskue, og hvad det er vigtigt at tale om og træne, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Forældre til børn, der er helt grønne i trafikken kan få hjælp hos Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, som tilbyder et gratis nyhedsbrev. Her får forældrene tre til fire gange om året råd og øvelser, som de kan bruge til at lære deres børn om at færdes sikkert i trafikken.