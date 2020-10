Per Nielsen var bestemt ikke tilfreds med spillet i lørdagens kamp mod KoldingQ. Han glæder sig dog over, at det blev til tre point. Foto: Robert Hendel

SPORT. Per Nielsen var tilfreds med de tre point. Derudover havde han ikke så meget positivt at sige om lørdagens præstation mod Kolding Q i Gjensidige Kvindeliga

Af Robert Hendel

Brøndby-cheftræner Per Nielsen var en tilfreds mand med lørdagens sejr, selvom han kort finden havde været vidne til en rædsom forestilling.

Sejren kom i hus i kampens døende minutter efter at have halset efter gæsterne fra KoldingQ i det meste af kampen.

– Det var vel vores suverænt dårligste kamp i et år. Alligevel står vi med tre point. Det er jeg godt tilfreds med, men hold kæft hvor var vi dårlige, lød det kontant fra Brøndby-træneren efter kampen.

Han er dog rolig frem mod topopgøret mod HB Køge på udebane i næste uge.

– Det er sjældent, vi falder så dybt, så det er ikke, fordi det bekymrer mig så meget, men der er da noget, vi skal have snakket om, sagde Per Nielsen.

I pausen benyttede han lejligheden til at ændre taktikken. Det var muligvis med til at vende kampen til Brøndbys fordel i slutfasen. Overordnet set er indsatsen dog alt andet end godkendt, hvis man ser bort fra de tre point.

– Jeg synes ikke, at der var noget flow på noget som helst tidspunkt i løbet af kampen, så kan kun være tilfredse med, at vi står med tre point, for det var virkelig ikke godt i dag, lød vurderingen fra Per Nielsen.

Han udelukker ikke, at hans hold måske undervurderede lørdagens modstander en lille smule.

– Det kunne godt se sådan ud. Vi har spillet nogle gode kampe mod nogle hold, som er rigtig dygtige, og vi ved, at vi skal være skarpe for at slå. Så møder vi pludselig et hold, som vi på papiret slår 99 ud af 100 gange, og den ene gang var ved at ramme os i dag, fordi vi ikke var helt oppe på dupperne, sagde Brøndby-træneren.

Han mener, at der skal arbejdes alle facetter af spillet inden kampen mod HB Køge den 11. oktober.

– Vi har heldigvis en helt normal uge nu, hvor vi ikke bliver forstyrret af midtugekampe, sagde Per Nielsen.

Cheftræneren afviser dog, at spillerne er kan være trætte af det komprimerede program med mange kampe på få dage:

– Det skal de sgu kunne klare på det her niveau.