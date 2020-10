Vildt comeback

Ejby IF 1968 fik point i weekenden, selvom holdet lukkede fire kasser ind mod B77. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Bagud med 4-0 i starten af anden halvleg så det sort ud for Ejby IF68. Men på mirakuløs vis lykkedes det holdet at kæmpe sig tilbage og sikre et enkelt point med et 4-4 resultat

Af Jesper Ernst Henriksen