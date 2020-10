Dan Kornbek Christiansen (K) vil gøre Glostrup fri for bøller og ballademagere. Foto: Jesper Ernst Henriksen

DEBAT.

Af Dan Kornbek Christiansen (K) Medlem af Kommunalbestyrelsen og Formand for Det Konservative Folkeparti i Glostrup.

Vi konservative arbejder for, at Glostrup er og bliver en tryg og sikker by at leve, bo og arbejde i. I den sidste tid har der været for mange episoder og eksempler på hærværk, indbrud samt voldelige overfald og salg af narko i vores by.

Det vil og skal vi ikke finde os i. Derfor støttede vi konservative på sidste møde i kommunalbestyrelsen også et forslag om at foretage TV- og Videoovervågning de steder der er mest udsatte og der hvor der er størst utryghed.

Vi konservative sætter tryghed og sikkerhed for hele “Familien Glostrup” meget højt. Når vi konservative siger “spændende” så er det spændende på den gode måde, og ikke på den kriminelle måde.

Men vi konservative var stort set alene om at støtte en løsning, hvor et professionelt firma ville kunne foretage video- og tv-overvågning samtidig med at der vil være bemanding og opsyn fra klokken 19 til 06 og at der derfor om nødvendigt ville kunne tilkaldes politi.

Flertallet ville hellere sætte et kamera, der også skal bruges til trafik-tælling, op i en høj mast – og så en gang i mellem efterse om der evt. skulle være noget på de billeder, som kameraet har taget. Det synes vi simpelhen ikke er godt nok, det giver falsk eller ingen tryghed og minus sikkerhed.

At vi alligevel endte med at stemme for den næstbedste løsning, skyldes alene, at den næstbedste løsning, er bedre end ingen løsning, især når det gælder vores alle sammens tryghed og sikkerhed. Vi Konservative vil have bøller og ballademagere ud af byen, og det arbejder vi stenhårdt for.