Veterankoordinator skal ikke være veteran

Afløseren for Morgan Johnson behøver ikke være veteran. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det er en væsentlig fordel, hvis en ny veterankoordinator selv er veteran, men ikke et ultimativt krav længere

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet kunne fortælle i starten af juli, har Glostrup Kommune og den tidligere veterankoordinator Morgan Johnson stoppet samarbejdet. Morgan Johnson er reserve i den amerikanske hær, hvor der var brug for hans hjælp på grund af corona-krisen. Han oplyste, at det drejede sig om 103 dage, som han søgte om orlov til, hvilket han fik afslag på.

Siden har Glostrup Kommune ledt efter en ny veterankoordinator. Det er endnu ikke lykkedes, selvom der har været afholdt samtaler med kandidater.

Da stillingen blev oprettet, var det en del af den politiske beslutning og debat, at veterankoordinatoren selv skulle være veteran. Det har vist sig at være et problem, og derfor anbefalede administrationen, at formuleringen blev blødt op.

Efter forslag fra Dan Kornbek Christiansen (K) vil stillingsbeskrivelsen i fremtiden lyde:

’Det vil være en væsentlig fordel, hvis veterankoordinatoren har erfaring fra selv at have været udsendt i international tjeneste samt erfaring med opsøgende indsatser og/eller bisiddertjenester.’

– Jeg tager udgangspunkt i, at det har været umuligt at finde en ny veterankoordinator. Hvis vi ikke kan finde en, der har været i aktiv tjeneste, er vi jo nødt til at finde en anden, forklarede han.

Enhedslisten og SF stemte imod, da de under hele forløbet har været imod at have en særskilt veterankoordinator. Bylisten stemte imod, da de ville holde fast i, at det skal være en veteran.

– Bylisten er ked af, at stillingen skal besættes af en, der ikke har været udsendt. Vi mener, at der er noget værdi i at have været udsendt, for at kunne snakke med de kollegaer, som har behov for det. De har oplevet noget. Der er blevet skudt efter dem. Det er nemmere at snakke om, når man selv har oplevet det. Vi tror på, det er muligt at finde en veteran, som har interesse i at hjælpe sine kollegaer, sagde Lars Thomsen.