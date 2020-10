Velvære: Sådan går du forberedt en kold vinter i møde

SPONSORERET INDHOLD: Det kolde vintervejr er så småt ved at snige sig ind på os danskere, selvom det ikke føles som længe siden at vi slængede os langs de solbeklædte strande i sommers.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der er forskellige holdninger til det kolde vejr. For nogen er der intet bedre end at hygge indendøre med stearinlys og varm kakao, hvor man kan ane sneen der drysser ned udenfor. Men for andre består denne sæson blot af et vemodigt tilbageblik på sommerens sol og varme og ikke mindst følelsen af D-vitaminen der skydes ind gennem hudens solbrune hud. Hvis du er mere som sidstnævnte, så læs endelig med videre hvor du vil kunne blive lidt bedre klædt på til den kolde vinter når det kommer til velvære i hverdagen.

Kampen mod tør hud og livløst hår

Når vinteren slår ind er det ingen hemmelighed at vores hud har brug for en hjælpende hånd. Det kolde vejr har det nemlig med at gå ind og tørre vores stakkels hud ud. Derfor kan det være en god ide at bevæbne sig med nogle gode cremer til både ansigt, hænder og hvad end der udsættes for kulden når du begiver dig udenfor. Hvis du har lyst til at prøve noget nyt vil et forsøg med cbd olie måske være et spændende bud.

Cbd olien indeholder nemlig en masse gode mineraler og vitaminer som går ind og genopretter huden og efterlader den elastisk og afslappet. Noget vi alle kunne bruge i det kolde vintervejr. Der findes cremer med cbd til hele kroppen, og det er op til dig selv at bestemme hvad du har brug for. Det kan være at dine hænder lider ekstra meget om vinteren og har brug for et lille skud cbd.

Men det er faktisk ikke kun huden der har gavn af cbd olien. Også dit hår kunne have gavn af en behandling med cbd olie. Olien kan nemlig gå ind og behandle især spaltede spidser og generelt tørt og livløst hår, som flere af os hyppigt oplever som et problem når kulden slår ind. Olien indeholder nemlig i forhold til hud og hår, B vitamin som er et vigtigt vitamin i opbygningen af hud og hår. Derfor vil produkter med CBD hjælpe dig skånsomt igennem den kolde vinter. Produkterne er nemlig fri for hårde kemikalier og indeholder stort set kun naturlige ingredienser som vil gavne din hud og dit hår i vinterkulden.