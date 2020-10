Var skattestigning nødvendig?

DEBAT.

Af Søren Larsen, Vallensbæklisten, Mejsebo 11, 2665 Vallensbæk Strand

De konservative i Vallensbæk har igen sat skatten op. Nu er skatteprocenten både meget højere og servicen dårligere end i nabokommunerne.

Selvfølgelig må Jan Høgskilde i lokalbladene den 7. oktober 2020 omgå sandheden om årsagen til denne for de konservative så bitre pille.

Det kan jo umuligt være de konservatives egen skyld, at Vallensbæk skal betale 12 millioner kroner mere i udligning næste år (16 millioner kroner i udligning minus fire millioner kroner i finansieringstilskud, jf. Indenrigsministeriet) og ikke de Konservatives oplyste beløb på 29 millioner kroner.

Desuden glemmer de Konservative, at staten indskød et stort milliardbeløb i statens tilskudspulje, således Vallensbæk får ca. 13.000 kroner pr. indbygger i samlet tilskud og udligning i 2021!

Et andet flertal havde undgået skattestigningen af hensyn til de svageste.

De Konservative lader forstå, at onde kræfter har været efter de konservatives Vallensbæk. For da liste C på Christiansborg ikke ville bruge tid på revisionen af udligningsreformen, halverede V og S ”indvandrerkompensationen”, som det har været intensionen siden Margrethe Vestager var Økonomiminister.

Det er nu direkte ufordelagtigt at spekulere i at tiltrække borgere med anden etnisk oprindelse end dansk til de konservatives hovedløse boligprojekter, som har placeret Vallensbæk i top-5 over kommuner med flest indbyggere i netop denne befolkningsgruppe. Og disse byggerier har gjort Vallensbæk relativt fattigere, målt på beskatningsgrundlag.

Vallensbæk burde have budgetteret med dette, og burde have lært at spille med i udligningsspillet, sådan som kommuner med et meget højere beskatningsgrundlag har gjort og derfor kan holde skatten uforandret.

Det kan derfor blive svært at lokke ’ressourcestærke’ familier til Vallensbæk med den højere skat og ringere kommunale service!

Derfor må vi have et nyt flertal i Vallensbæk!