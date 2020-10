Vælger ny gruppeformand

Piet Papageorge er ny gruppeformand for Venstre. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Venstre-gruppen i kommunalbestyrelsen i Glostrup har enstemmigt valgt Piet Papageorge som gruppeformand, så han sammen med borgmesteren tegner partiet

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag den 28. september meddelte Leif Meyer Olsen Venstres kommunalbestyrelsesmedlemmer, at han efter mere end 10 år som gruppeformand i Venstre vil give stafetten videre. Piet Papageorge blev enstemmigt valgt blandt Venstres seks kommunalbestyrelsesmedlemmer, og har dermed overtaget hvervet som Venstres gruppeformand.

– At være gruppeformand er et ærefuldt erhverv, og der er ingen tvivl om, at Leifs sko bliver meget svære at fylde ud. På mange måder har han været en mentor for mig som ung i kommunalbestyrelsen. Jeg glæder mig dog over, at en enstemmig gruppe har peget på mig, og at mine syv års erfaring fra kommunalpolitik og som udvalgsformand skal sættes i spil som gruppeformand, udtaler Piet Papageorge.

I en større kommunalbestyrelsesgruppe som Venstres har hvert medlem normalt et eller flere fagudvalg, som de er ansvarlige for. Når der er mere principielle ting, vil det være gruppeformanden, der tager ordet, mens borgmesteren primært koncenterer sig om at lede mødet.

– Budgettalen på onsdag har Leif holdt i mange år, det vil jeg overtage. Ved dialog med andre partier er det naturligt, at det er gruppeformanden og borgmesteren, der deltager, siger Piet Papageorge om sin nye rolle.

Han ser det mere som en naturlig udvikling i sin politiske karriere end som en egentlig kronpris-funktion, til når John Engelhardt stopper som borgmester.

– Et hvert godt kommunalbestyrelsesmedlem har en borgmester i maven. Når det er sagt, er jeg meget ung, jeg har jo også en karriere som konsulent som mit faste arbejde. Men det er da en stor drøm, det skal jeg da ikke lægge skjul på, siger han.

Mange års tjeneste

Ændring betyder på ingen måde, at Leif Meyer Olsen trapper sit politiske virke ned og han har allerede meddelt, at han også vil være at finde på stemmesedlen til kommunalvalget næste år.

Borgmester John Engelhardt har været glad for samarbejdet med den erfarne politiker.

– Jeg vil gerne rette en stor personlig tak til Leif, der særligt igennem de sidste mere end 10 år har stået last og brast ved min og hele partiets side som gruppeformand. Leif er på mange måder kreatøren bag vores budgetlægningsværktøj, venstres interne møder, kommunalbestyrelsens mødekalender og meget andet, som vi tager helt for givet i dag. Han har i den grad været en utrættelig drivkraft internt i partiet og eksternt for kommunen. Om nogen har Leif udstået sin ”værnepligt”, og jeg under ham den mere fritid til kone, børn og børnebørn, om end jeg ikke er i tvivl om, at han fortsat vil være et stort aktiv for Glostrup Kommune.