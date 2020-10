Vælg et restaurant bookingsystem der virker!

SPONSORERET INDHOLD: I kender det godt, telefon ringer, mails tikker ind med forespørgsler fra søde kunder, som gerne vil komme og spise på jeres restaurant eller café. Hvis I misser et opkald mister I et potentielt selskab i jeres café eller restaurant.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det samme kan ske, hvis I håndtere reservationer over mails. I kampens hede glemmer I at tjekke mailen for nye reservationer. Det er super ærgerligt! Det kan heldigvis gøres nemmere så I ikke mister nogle reservationer. I kan vælge et restaurant bookingsystem til at gøre det overskueligt og samtidig få mere tid til jeres gæster.

Overblik og overskuelighed

Et restaurant bookingsystem er med til at skabe et godt og struktureret overblik over alle reservationer på din restaurant eller din café. Med et godt overblik og struktur kan dit restaurant bookingsystem, være med til at give dig ro i maven, da du ikke skal sidde manuelt og håndtere booking forespørgsler fra dine kommende gæster. Med andre ord bliver det, med et restaurant bookingsystem, umuligt for din restaurant eller café at miste kommende gæster. De fleste systemer tilbyder mange forskellige muligheder for opsætning, så systemet passer lige til jeres behov.

Dine gæster kommer altid i første række

Dine gæster er din forretning, uden dem har du ikke en restaurant. Med et restaurant bookingsystem er det nemt for gæster at booke bord og I bliver ikke forstyrret af opkald og mails. Det betyder, at I får mere tid til jeres restaurant eller café og de gæster der allerede er på besøg hos jer. Det betyder også, at I undgår eventuelle misforståelser, der kunne opstå i et telefonopkald eller i en mailkorrespondance.

En stor fordel ved et restaurant bookingsystem er, at dine kunder kan få SMS’er der bekræfter deres reservation og også en, der minder dem om deres reservation til at besøge jeres restaurant eller café. Dine kommende gæste kan også modtage både bekræftelse og reminders på e-mail, hvis det foretrækkes.

Nem implementering

Det kan være en god idé at tænke over, at vælge et restaurant bookingsystem der er nemt at implementere, så alle føler sig trygge i overgangen til et nyt system. Men også så der ikke mistes kunder i overgangen. Det er også værd at tage til overvejelser hvilken type teknologi I bruger. Vil I tilgå restaurant bookingsystem via computer, tablet eller iPhone? Typisk kan et restaurant bookingsystem bruges til både computer og tablet, men det er dog værd at tage til efterretning.

Desuden kan I overveje hvor mange brugere fra jeres restaurant eller café, der skal have adgang til jeres kommende restaurant bookingsystem. Søg gerne efter et, der har ubegrænset adgang af brugere, så skal I ikke tænke på det og alle jeres medarbejdere kan tilgå de nye restaurant bookingsystem.