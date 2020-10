Upraktisk navneændring

DEBAT.

Af Lisbeth Straarup, Sandbjerggårdsvej 31, 2605 Brøndby

Er det rimeligt at kun de få parceller, der har adresse på Brøndbyvester Boulevard, bliver hørt?

Mange her i Brøndby – ikke mindst alle os, der bor tæt op til Boulevarden, bliver berørt af en ændring, og som beskrevet af Sonja Pilemann og Bent Brok i debatindlæg i Folkebladet den 30.9.2020 side 10 har en eventuel ændring betydning for hele Brøndby Kommunes befolkning.

Så at holde sig til ”gældende regler” for at kunne få en beslutning hurtigt igennem, ved kun at sætte til høring på de få parceller, der har adresse på Boulevarden, er manglende hensyn til borgerne i Brøndby Kommune.

Brøndbyvester Boulevard er ikke et kort navn, men navnet: Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard er for langt. Det er for langt at sige og alt, alt for langt at skrive. Ved skiltning er det kun en engangsopgave og navnet kan forkortes. Men når leverandører eller nye gæster skal notere rute, bliver det besværligt.

Så kunne man jo vælge at nøjes med ”Kjeld Rasmussens Boulevard”— Når man har valgt at sætte ”Borgmester” foran skyldes det vel, at der i pressen har været skrevet meget om, at kommende generationer ikke aner, hvad personen på vejskiltet, har været kendt for.

Intentionerne om at hædre Kjeld Rasmussen er forståelige. Men som navn for Brøndbyvester Boulevard er navneændringen for upraktisk for borgerne og Sonja Pilemanns og Bent Broks forsvar for at bibeholde navnet Brøndbyvester Boulevard tilsidesat.