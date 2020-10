Unge på opdagelse i kreativ verden

Smila og Isabell er blevet udfordret til ikke at tale i en time – derfor står stumfilm på dagens program.

VALLENSBÆK. Der blev filmet stumfilm og trick-shot-videoer, da det nye filmhold på Vallensbæk Ungdomsskole mødtes i tirsdags

Af Jesper Ernst Henriksen

To piger klædt i sort står med ryggen mod hinanden, som er de klar til en duel. Synkront tager de skridt på skridt væk fra hinanden, vender sig om og skyder mod hinanden med luftpistoler. Fantasi-kuglerne rammer plet, og begge piger falder dramatisk til jorden. Alt sammen uden en lyd. Der produceres stumfilm. Men scenen afbrydes af kameramanden:

– Jeg kan ikke filme jer begge, når I står så langt fra hinanden, siger Kasper Rytter Olsen, der er klubmedarbejder på Vallensbæk Ungdomsskole.

De to piger, 13-årige Smila og 12-årige Isabel, stiller sig op og prøver igen. Det er tirsdag aften, og der er godt gang i det nye filmhold på Vallensbæk Ungdomsskole.

– Det er ikke et formaliseret hold, man kan komme og gå, som man har lyst. Når vi laver film, så gør vi det, de unge synes er sjovt. Nogle gange er det at filme en, der kører på mountainbike, andre gange er det at filme trick shots på basket-banen, siger ung-medarbejder Simon Lausten.

I dag er der trick shots på programmet. Simon og en af deltagerne på filmholdet har lige været ude at filme et klip, hvor der bliver skudt en basketball i nettet på ungdomsskolens basketballbane. Og nu underviser Simon Lausten ham i, hvordan man bruger redigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro til at redigere klippet.

Filmholdet er til for, at de unge kan lære at udtrykke sig kreativt gennem filmmediet:

– De får lov til at gå på opdagelse i denne her kreative verden, så de kan få en måde at kommunikere deres tanker og idéer ud på, siger Simon Lausten.

Ud til omverdenen

For de fleste af deltagerne er det helt nyt at arbejde med video. Smila og Isabell har ikke prøvet det før. Men selvom de synes, det er sjovt, er de mere draget af en af ungdomsskolens andre nye aktiviteter: podcastholdet.

– Vi kan godt lide at snakke, siger Smila med et grin.

Selvom filmholdet er til for sjov og læring, så er der også ambitioner om, at de unges materiale skal deles med omverdenen:

– Planen er, at vi skal udgive nogle podcasts, som de unge har lavet på nogle traditionelle podcast-kanaler. Vi håber også på at kunne dele de videoer, de unge laver, på sociale medier eller på vores hjemmeside, siger Kasper Rytter Olsen.