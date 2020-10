Undersøger tilfredsheden med ældrepleje og genoptræning

Glostrup Kommune undersøger, hvor borgerne oplever kvaliteten af ældreplejen og genoptræningstilbuddene. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. I en stor tilfredshedsundersøgelse spørger kommunen borgerne, hvordan de oplever kvaliteten af kommunens ældrepleje og genoptræningstilbud

Af Jesper Ernst Henriksen

I disse uger bliver alle borgere, der modtager hjemmepleje, har gennemgået et genoptræningsforløb eller bor på ældrecenter spurgt, hvor tilfredse de er med den hjælp, de får. Målet for kommunen er at få viden om, hvad borgerne synes om kvaliteten, og hvad der er vigtigt for dem.

Resultaterne af undersøgelsen følger op på den seneste tilfredshedsundersøgelse fra 2018. Desuden vil man få mulighed for at svare på, om corona-situationen har påvirket den hjemmepleje eller træning, man har modtaget.

Lisa Ward, formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, glæder sig til at se resultaterne af undersøgelsen:

– Gennem undersøgelsen får vi et aktuelt billede af, hvordan tilfredsheden er lige nu, og vi får viden om, hvordan den har udviklet sig over årene. Brugertilfredshedsundersøgelsen er et vigtigt redskab for os som politikere. Både til at finde ud af, hvor det går godt, og hvor der skal skabes forbedringer. Ikke mindst er det vigtigt for os, at den enkelte borger får mulighed for at give sin mening til kende, siger hun.

Resultaterne af undersøgelsen forventes politisk behandlet i starten af 2021 og bliver efterfølgende offentliggjort.