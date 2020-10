Undersøger borgernes bevægelse

HELE OMRÅDET. I den største nationale undersøgelse af borgernes bevægelsesvaner kan man vinde 10.000 kroner

Af Jesper Ernst Henriksen

I uge 43 modtager cirka hver tiende borger i Danmark et spørgeskema i deres e-boks fra Syddansk Universitet i undersøgelsen Danmark i Bevægelse. De der besvarer spørgeskemaet, er med i lodtrækning om 10.000 kroner skattefrit.

Forskere på Syddansk Universitet vil undersøge, hvor meget vi bevæger os, og hvad der motiverer os til at komme ud over dørtrinnet. Det er noget, som kommunerne forventer at kunne bruge i deres arbejde med borgernes sundhed.

– Vi har et aktivt foreningsliv og masser af tiltag i kommunen, der motiverer til bevægelse. For eksempel det nyeste tiltag Gåstrup, hvor borgere opretter gå-fællesskaber og går ture sammen i lokalområdet. Med undersøgelsen af borgernes bevægelsesvaner får vi vigtig viden, der kan danne grundlag for, hvordan vi som kommune kan skabe endnu bedre muligheder for fysisk aktivitet, siger Glostrups borgmester John Engelhardt.

Undersøgelsen kobler oplysninger om bevægelsesvaner, adfærd og motiver sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune, for eksempel cykelstier, idrætsanlæg og grønne områder. På den måde opstår der et Danmarkskort over potentialet for at få flere i gang med at være mere fysisk aktive.

”Danmark i Bevægelse” er den største nationale måling af bevægelsesvaner herhjemme, og spørgeskemaet sendes til cirka 400.000 borgere over hele landet.