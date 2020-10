Tredje nederlag på stribe

Brøndby Volleyball Klub viste gode takter i opgøret mod Holte. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby Volleyball Klub rendte ind i sæsonens tredje nederlag, da det blev til 1-3 i udekampen mod rivalerne fra Holte

Af Robert Hendel

Brøndby Volleyball Klub har ikke fået den bedste sæsonstart i år. Det skulle volleykvinderne fra Vestegnen forsøge at rette op på i den svære udekamp mod de danske mestre og evige rivaler fra Holte.

Brøndby lagde godt ud og viste langt bedre takter end i de to foregående kampe.

Efter at have været bagud med 4-0 og 8-4 overtog Brøndby føringen med 10-8. Føringen på to point blev fastholdt i resten af sættet på blandt andet gode angreb af Lucia Babic og Sofia Bisgaard, der på bedste vis udnyttede hæver Tajma Muharemovics præcise oplæg frem til sættets afslutning ved 25-23 til Brøndby.

Også i andet sæt kom Holte bedst fra start med en føring på 5-1, men igen lykkedes det Brøndby at få kæmpet sig op. Desværre lavede gæsterne også fem servefejl i sættet, og det er der ikke råd til, når modstanderen er forsvarende dansk mester. Holte udlignede derfor i sæt med 26-24.

Brøndby fortsatte det gode spil, og længe så det ud til, at bestræbelserne skulle bære frugt. Centerspillet med Mette Breuning var effektivt, og hun stod også for serven, da Brøndby kom til sin største føring på 12-6. Gæsterne måtte dog endnu engang konstatere, at der var for mange fejl, der gav Holte mulighed for at indhente det tabte og lidt til. Hjemmeholdet tog også tredje sæt, der endte 25-22.

Holte tog sejren i fjerde sæt, hvor Brøndbys angrebsspil ikke levede op til de tre første sæt. Syv slagfejl gav Holte let spil, og hjemmeholdet vandt sikkert fjerde sæt med 25-15.

Trods nederlaget er der spillemæssig fremgang for Brøndby, og formand Steen Spangen tror på, at holdet vil være en realistisk bejler til det danske meterskab.

På grund af de nye corona-restriktioner, som trådte i kraft mandag, har der været usikkerhed om, hvorvidt turneringen fortsætter eller sat på pause.

Tidligt tirsdag morgen offentliggjorde Volleyball Danmark dog, at Volleyligaen fortsætter som hidtil. Brøndbys næste kamp bliver derfor på udebane mod Amager VK på søndag den 1. november.