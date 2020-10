Trænger du til et vinduesskift?

SPONSORERET INDHOLD: Intet varer for evigt. Det gælder også vinduer. Det betyder, at der nogle gange er brug, at vinduerne skal udskiftes. Det er ikke sikkert, at du ved, hvornår der er på tide, at du får udskiftet dine vinduer.

Derfor kunne det være relevant for dig at læse med videre her, så du kan få et overblik over, hvorvidt du har brug for et eller flere nye vinduer. Det kunne blandt andet være dannebrogsvinduer fra klarvinduer.dk.

Hvornår skal et vindue skiftes ud?

Hvis du ikke ved, hvad du skal kigge efter i forbindelse med et utæt vindue, kan det være svært at vide, hvorvidt det er utæt eller ej. Derfor vil du i de nedenstående afsnit blive præsenteret for nogle typiske tegn, som ofte er tilstede, hvis et vindue er utæt.

Typiske tegn på utæthed

Et af de tegn som både kan ses og høres er træk. Hvis et vindue ikke er tæt, kan det både resultere i, at det pågældende rum er køligere end normalt, og det kan ligeledes være, at du kan høre vinden på de mere blæsende dage. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt vinduet trækker, kan du sætte et tændt stearinlys i vindueskarmen, og se om flammen bevæger sig mere end normalt.

Ofte hænger utæthed og en for høj varmeregning sammen. Hvis du oplever, at din varmeregning er højere end normalt, kan det være, at dine vinduer er utætte.

Et andet tegn på utæthed kan være dug på indersiden. Dug på indersiden kan være et tegn på to ting. Det kan være et tegn på, at det er for fugtigt i det pågældende rum. Det kan også være et tegn på, at vinduet ikke har den optimale isoleringsevne.

Hvis nogle er disse ovenstående tegn er tilstede, kan det være, at det er på tide, at du udskiftet dine vinduer med nogle nye dannebrogsvinduer.