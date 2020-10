To personer er anholdt efter knivstikkeri

Politiet har anholdt to personer, som sættes i forbindelse med en knivstikkeri. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. To personer er anholdt i forbindelse med et knivstikkeri mandag eftermiddag i Brøndbyøster

Af Robert Hendel

Københavns Vestegns Politi har tirsdag eftermiddag anholdt en mand og en kvinde.

De to personer sættes i forbindelse med et knivoverfald på en 38-årig mand mandag eftermiddag ved Lysedammen i Brøndbyøster.

Den 38-årige mand blev kørt på hospitalet efter at have fået flere knivstik i ryggen. Han blev dog erklæret uden for livsfare senere samme dag.

Politiet forventer, at de to anholdte vil blive fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup i løbet af onsdagen. Det er endnu uvist, hvad motivet bag overfaldet er, men politiet har tidlige afvist, at det skulle være banderelateret.