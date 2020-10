Tak til den tidligere veterankoordinator – velkommen til en ny

DEBAT.

Af Dan Kornbek Christiansen (K), Formand for Den Konservative Vælgerforening i Glostrup og medlem af kommunalbestyrelsen (K)

Veteranpolitik er både en mærke- og en hjertesag for Det Konservative Folkeparti i Glostrup, og derfor har vi arbejdet hårdt for at få vedtaget en lokal veteranpolitik og ansat en lokalt forankret veterankoordinator.

I forbindelse med ansættelse af en ny veterankoordinator var vi fra administrationens side af blevet oplyst om, at det overhoved ikke var muligt at finde en veteran, der havde været udsendt i aktiv tjeneste og som kunne træde ind i jobbet. Det havde vi konservative foretrukket.

Med vores ene mandat fik vi slået det helt fast, at det er en væsentlig fordel, at en veterankoordinator selv har erfaring fra aktiv tjeneste. Der bør kun undtagelsesvis dispenseres herfra.

Oprindeligt var kravet, at en veterankoordinator skulle have erfaring fra at have været udsendt i aktiv tjeneste. Det blev foreslået at ændre ordet “skal” til en “fordel”. Men er det en lille, mellem eller stor – og dermed en væsentlig fordel at have været i aktiv tjeneste som veterankoordinator?

For os konservative er det en stor og væsentlig fordel, og derfor foreslog jeg, at ordet “væsentlig” kom med, og sådan blev det.

På kommunalbestyrelsesmødet fik jeg heldigvis også lejlighed til at sige tak, og sende en hilsen til Glostrups tidligere veterankoordinator Morgan Davlin Johnson.

Morgan er stadig aktiv soldat og veteran med masser af erfaring fra aktiv deltagelse fra det at være udsendt. Min oplevelse og de tilbagemelding jeg fik var, at den erfaring brugte han godt her i byen. Han etablerede og drev vores veterancafe, han lavede opsøgende arbejde og han opbyggede diverse netværk blandt veteraner, deres familier og pårørende.

Med beslutningen på mødet i kommunalbestyrelsen er det nu helt sikkert, at der igen bliver ansat en veterankoordinator her i byen, og at det stadig er en stor og dermed en “væsentlig fordel”, hvis veterankoordinatoren har erfaring fra selv at have været udsendt i international tjeneste mm. Noget der gør mig stolt og glad som konservativ. Der skal for god ordens skyld også rettes en tak til både Venstre, Socialdemokratiet m.fl. der støttede os i denne sag.