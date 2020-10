Tablets og iPads kan blive populære blandt forbrugerne igen

SPONSORERET INDHOLD: Du har sikkert hørt om, at tablets og iPads ikke er så populære, som de var engang. Men nu kan disse produkter faktisk være i gang med at blomstre op igen. Der sker nemlig nogle ting i det teknologiske landskab, som kan give tablets og iPads et nyt liv blandt forbrugerne.

De har ikke været populære i flere år – her er problemet

Tablets og iPads har ikke været særligt populære blandt forbrugerne i en årrække. Men herunder kan du læse om, hvorfor Nicolas Fredriksen fra Telepristjek.dk mener, at det er ved at ændre sig:

“Tablets og iPads så længe ud til at være en blindgyde. En lus klemt inde mellem store mobiltelefoner og bærbare computere, men nu har teknologien pludselig banet ny vej for de underfundige tablets og iPads, som nu ser ud til at kunne konkurrere heads on med traditionelle bærbare computere. Smarte tastaturer synes at være vejen frem”, Nicolas Fredriksen, TelePrisTjek.dk.

Tastastaturer til tablets er altså én af grundene til, at disse nu igen kan blive populære hos forbrugerne. Et smart tastatur vil nemlig gøre det muligt at bruge en tablet til andet end blot underholdning.

Hvor kan du finde en billig tablet eller iPad?

Hvis du leder efter billige tablets og iPads, bør du kigge online. Her kan du ofte finde gode priser på elektronik. Hvis du ligeledes holder øje med skarpe tilbud, kan der være mange penge at spare. Du kan ligeledes sammenligne priser online. Så hvis du har forelsket dig i en specifik tablet eller iPad, kan du let sammenligne priserne hos forskellige forhandlere, så du finder den lavest mulige pris.

Hvis du virkeligt vil spare penge, kan du vente på en af årets store mærkedage. Det kan for eksempel være Black Friday eller især Cyber Monday. Her kan du nemlig spare mange penge på især elektronik online.

Er tablets kun til børn og ældre?

Onde tunger har længe sagt, at tablets kun bliver brugt af ældre og børn. De ældre bruger den som en ”stor mobiltelefon”, hvor de rent faktisk kan se skærmen. Og børn får den stukket i hånden, så de er underholdt i et par timer.

Men efter de nye stykker ekstraudstyr er blevet mere populære, kan du faktisk sagtens bruge en iPad, selvom du hverken er barn eller ældre.

Hvornår er det smart at bruge en tablet eller iPad til arbejde?

Lad os sige, at du skal holde et møde med en underleverandør eller en kunde. Du har nu to muligheder for at tage noter fra mødet:

1) Bærbar computer

2) Kuglepen og papir

Der er problemer ved begge løsninger. Computerne kan let komme til at virke som en barriere mellem dig og din kunde. Og med kuglepen og papir kan du let komme bagud og glemme at notere vigtige ting. Her kan du bruge en tablet med et smart tastatur som den perfekte mellemvej. Den fylder ikke for meget, men den er stadig hurtig at skrive på.