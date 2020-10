Stoppet af Politiet: Narkometeret viste fuld plade

Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. En 37-årig bilst havde både kokain, hash, amfetamin og methamfetamin i blodet, da politiet stoppede ham torsdag formiddag

Af Jesper Ernst Henriksen

Det bliver meget dyrt for en 37-årig mand at have talt i håndholdt mobiltelefon, mens han torsdag formiddag kørte i en varevogn. Den samtale gjorde nemlig, at en patrulje fra Københavns Vestegns Politi blev opmærksom på ham.

Straffen for at bruge håndholdt mobil under kørslen er normalt en bøde på 1.500 kroner og et klip i kørekortet. Men da politiet fortsatte undersøgelserne af manden, begyndte bødeblokken at rulle.

Først viste det sig, at manden ved en tidligere lejlighed var blevet frakendt kørekortet. Kørsel i frakendelsestiden giver første gang en bøde på en månedsløn. Derefter er der risiko for fængsel. I gentagelsestilfælde kan politiet beslaglægge ens bil.

Derudover vurderede politiet, at manden var narkopåvirket. De testede ham derfor med narkometeret, der gav udslag for kokain, hash, amfetamin og methamfetamin.

Første gang koster narkokørsel som udgangspunkt en nettomånedsløn, ubetinget frakendelse af førerretten i tre år og inddragelse af førerretten straks. Anden gang kørsel udløser det som udgangspunkt 10 dages fængselsstraf.