Starter ny forældregruppe: Støtte til forældre til børn med ADHD

GLOSTRUP. På mandag starter en ny gruppe for forældre til børn med ADHD, hvor der vil være mulighed for sparring med ligesindede

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag den 5. oktober starter en forældregruppe for forældre til børn med ADHD/ADD og lignende diagnoser i alderen tre til ni år. Gruppen mødes mandag i ulige uger fra klokken 17:30-19:00 på Glostrup bibliotek.

Det er Vicki Nicolaisen og Isabel Damø, som er frivillige for ADHD-foreningen, der står for at facilitere gruppen. De er begge bosiddende på Vestegnen og har begge haft ADHD inde på livet i mange år. De oplever, at møde flere og flere børn og forældre, som har brug for råd og vejledning i forhold til at håndtere ADHD/ADD i hverdagen.

– Man skal ikke stå alene med de her udfordringer man skal have sparring, siger Vicky.

Forældregruppen tager udgangspunkt i et online forældretræningsprogram, der hedder KiK Nu! Det er udviklet af ADHD-Foreningen med støtte fra Egmont Fonden og består af 12 moduler á 20 minutters varighed. Modulerne tages med et interval på fem dage. Mellem modulerne er tanken, at strategierne kan afprøves i familien.

Hvis du er interesseret i at deltage i KiK Nu! forældregruppe i Glostrup, kan du kontakte Vicki Nicolaisen på mail: vickijensen@godmail.dk